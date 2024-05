Χειρουργήθηκε ο Κίναν Έβανς και μένει εκτός για 6-8 μήνες (pic)

Ιδιαίτερα σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς στο γόνατο, με τον Αμερικανό μένει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, αφού υπέστη ρήξη του συνδέσμου της επιγονατίδας, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λιετκάμπελις για τα πλέι οφ του Λιθουανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η Ζάλγκιρις Κάουνας ο 27χρονος γκαρντ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου σήμερα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι με οκτώ μήνες.

«Το χειρουργείο κράτησε δύο ώρες. Εξετάσαμε μια σειρά από χειρουργικές μεθόδους γιατί η κατάσταση ήταν πραγματικά δύσκολη, αλλά η επέμβαση ήταν επιτυχής», ανέφερε ο γιατρός που τον χειρούργησε.

Τέλος, ο Έβανς που φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν, μετά από μια περίοδο παθητικής αποκατάστασης μετά το χειρουργείο, θα υποβληθεί σε νέα εξέταση για να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία της αποκατάστασής του.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months. Zalgiris organization and all green-and-whites fans are with you. Stay strong, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/hhBEpoolDf

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 27, 2024