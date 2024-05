«Στον Ολυμπιακό με πολυετές συμβόλαιο ο Έβανς – Συζητήσεις για να ανανεώσει ο Κάνααν» (pic)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, αφού θα δώσει το «παρών» σε Final Four της Euroleague για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ έχει μπροστά του και τους τελικούς της Basket League, ωστόσο οι ερυθρόλευκοι έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν και την επόμενη μέρα… τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο τέλος της σεζόν και ήδη δημοσιεύματα από το εξωτερικό φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τις πρώτες τους κινήσεις.

Έτσι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον γκαρντ της Ζαλγκίρις, Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό άσο να αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, οι ερυθρόλευκοι κινούνται έτσι ώστε να κρατήσουν στο ρόστερ τους ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια. Ο λόγος για τον Αϊζέια Κάνααν, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Πειραιώτες για νέο συμβόλαιο, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η συμφωνία θα κλείσει σύντομα.

Olympiacos Piraeus.

Keenan Evans – done deal. No surprise, Zalgiris Kaunas star will arrive and sign a multi-year contract.

Isaiah Canaan talks to renew are progressing well, there’s confidence to close the deal soon.#Basketball #Baloncesto #Transfers #EuroLeague #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 9, 2024