Live: Ανοιχτή σύγκρουση στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ – Σπεύδει ο Σάλιβαν για συζητήσεις με Νετανιάχου και Γκαντζ

Tουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα, από τις εντεινόμενες αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ, εκ των οποίων 28 σε επιδρομή σε σπίτι κοντά στο νοσοκομείο Kamal Adwan στα βόρεια τμήματα του θύλακα.

Τουλάχιστον 900.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί βίαια για άλλη μια φορά την τελευταία εβδομάδα, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις θανατηφόρες επιδρομές του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ απειλεί να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εάν ο πρωθυπουργός δεν παρουσιάσει ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα μέχρι τις 8 Ιουνίου.

Η λιβανέζικη οργάνωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι στόχευσε με «κατευθυνόμενο πύραυλο» συνοριακό φυλάκιο του ισραηλινού στρατού κοντά στην πόλη Μέτουλα, πλήττοντας απευθείας μια ομάδα τριών στρατιωτών.

Όπως ισχυρίζεται, οι μαχητές της παρακολουθούσαν την είσοδο των τριών στρατιωτών στο συνοριακό φυλάκιο και τους πυροβόλησαν κατά την άφιξή τους.

Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι η επίθεσή της σκότωσε τουλάχιστον έναν από τους στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη έπληξαν ένα κτίριο στο Μαρούν αλ-Ρας, όπου εντοπίστηκαν πράκτορες της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, περίπου 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στις περιοχές Μαλκιά και Όρος Ντοβ στο βόρειο Ισραήλ.

Ο στρατός δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι βομβάρδισε τις περιοχές από όπου εκτοξεύτηκαν τα πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης που τραυματίστηκε στις 15 Μαΐου κατά τη διάρκεια μαχών στη βόρεια Γάζα πέθανε.

Πρόκειται για έναν 24χρονο διοικητή λόχου στο 202ο τάγμα της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών.

Με τον θάνατό του ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στη χερσαία επίθεση στη Γάζα ανέρχεται σε 283.

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε οχήματα Παλαιστινίων στον δρόμο Marajat, βορειοδυτικά της πόλης Ιεριχώ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πέταξαν πέτρες σε οχήματα που περνούσαν από τον δρόμο που συνδέει τις πόλεις Ραμάλα και Ιεριχώ, προκαλώντας ζημιές και παρεμπόδιση της κίνησης.

Νωρίτερα σήμερα, έποικοι –προστατευόμενοι από στρατιώτες– έκαναν επιδρομή στον αρχαιολογικό χώρο al-Mas’udiya στο χωριό Μπούρκα, βορειοδυτικά της Nablus.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας εξέδωσε ανακοίνωση που καταγγέλλει τη «δολοφονία από το Ισραήλ του διευθυντή αστυνομικών ερευνών για την κεντρική Γάζα και της συνοδείας του ενώ εκτελούσαν το αστυνομικό τους καθήκον σήμερα το πρωί».

Το υπουργείο αναγνώρισε τον αξιωματούχο ως συνταγματάρχη Zaher al-Houli. Τέσσερις άλλοι αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ και χθες το βράδυ, ανέφερε το υπουργείο.

«Η επανειλημμένη στόχευση αστυνομικών και μελών της αστυνομικής υπηρεσίας στοχεύει στη διάδοση του χάους στην παλαιστινιακή κοινωνία», ανέφερε.

«Επαναλαμβάνουμε ότι η αστυνομία είναι ένα αστικό όργανο που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και η δολοφονία αστυνομικών είναι αδικαιολόγητη».

Η ένοπλη ομάδα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου ισχυρίστηκε ότι έπληξε μια ισραηλινή στρατιωτική τοποθεσία με βλήματα πυροβολικού στο Τζαλ αλ-Αλάμ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η επίθεση έγινε προς υποστήριξη της Γάζας στις 13:25 (10:25 GMT).

Νωρίτερα σήμερα, η ομάδα ισχυρίστηκε επίσης ότι κατέστρεψε τον «κατασκοπευτικό εξοπλισμό» του Ισραήλ στη Ramyah του νότιου Λιβάνου «με τα κατάλληλα όπλα».

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) δήλωσε ότι ανησυχεί ότι οι πρόσφατες εντολές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, τις οποίες χαρακτήρισε ως ένδειξη αναμενόμενης κλιμάκωσης των μαχών, θα θέσουν σε κίνδυνο την πρόσβαση στο πέρασμα West Erez και θα διακινδυνεύσουν την πρόοδο που θα σημειωθεί για την παροχή περισσότερης βοήθειας στο βόρειο τμήμα. Γάζα.

«Χρειαζόμαστε ασφαλή, διαρκή πρόσβαση στη Γάζα και σε όλη τη Γάζα για να αποτρέψουμε τον λιμό», ανέφερε το WFP σε ανάρτησή του στο X.

WFP is concerned that recent evacuation orders – a sign of expected escalation in fighting – will jeopardize access to West Erez crossing and risk progress made to get more aid into northern #Gaza.

We need safe, sustained access into and across Gaza to prevent famine. pic.twitter.com/kH5x7p9zz2

— World Food Programme (@WFP) May 19, 2024