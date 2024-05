Ξέμεινε από πόσιμο νερό το νοσοκομείο Al-Awda - Αναφορές ότι έχει περικυκλωθεί από τανκς

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι μετά από χθεσινό χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη Γάζα, 34 ασθενείς εισήχθησαν στο κοντινό νοσοκομείο Al-Awda, το οποίο πλέον έχει ξεμείνει από πόσιμο νερό.

«Σύμφωνα με τους συναδέλφους μας στο νοσοκομείο Al Awda και σε άλλες τοποθεσίες στη βόρεια Γάζα, το νοσοκομείο είναι περικυκλωμένο από τανκς», σημειώνει επίσης η ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση σε ανάρτησή της στο Χ.

Κάποιοι από το προσωπικό των ΓΧΣ αποφάσισαν να παραμείνουν στο νοσοκομείο για να παράσχουν περίθαλψη υπό εξαιρετικά δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε η οργάνωση, συνθήκες.

«Πρόκειται για ένα από τα τελευταία λειτουργικά νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα και κάποιοι από το προσωπικό και τους ασθενείς καταφεύγουν μέσα σε αυτό εν μέσω των μαχών. Όλα τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να διασφαλίσουν την προστασία τους και την προστασία των υποδομών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων», σημειώνεται σχετικά.

1/4 After a strike (18/5) on Jabalia refugee camp in Gaza, 34 patients were admitted to nearby Al Awda hospital, and amid nearby fighting, the hospital has now run out of drinking water.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατγγέλλουν μοτίβο συστηματικών επιθέσεων από το Ισραήλ εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών από την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

Την περασμένη Τρίτη (14/5) μάλιστα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ένα ακόμα νοσοκομείο. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν, αναγκάστηκαν να σταματήσουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο ινδονησιακό νοσοκομείο της Ράφα.

«Οι 22 ασθενείς που παρέμειναν στο νοσοκομείο έχουν παραπεμφθεί σε άλλες εγκαταστάσεις, καθώς δεν μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους», υπογράμμισαν.

Οι ΓΧΣ τονίζουν ότι από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επεκτείνει την επίθεσή τους Ράφα, έχει καταστεί αδύνατη η παροχή σωτήριας ιατρικής βοήθειας, κάνοντας λόγο για μια «εκστρατεία θανάτου και καταστροφής».

«Αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε 12 διαφορετικές δομές υγείας και έχουμε υπομείνει 26 βίαια περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορικές επιδρομές που καταστρέφουν νοσοκομεία, άρματα μάχης κατά συμφωνηθέντων καταφυγίων χωρίς συγκρούσεις, επιθέσεις εδάφους σε ιατρικά κέντρα και συνοδεία», είπε ο Michel-Olivier Lacharité, επικεφαλής επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης των ΓΧΣ.

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι σύστημα υγείας διαλύεται, έχοντας καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στον θύλακα.

🔴 Yet another hospital in Gaza has been forced to close.

As Israeli forces intensify their onslaught in Rafah, we have been forced to stop providing healthcare at Rafah Indonesian Field Hospital.

Learn more👇https://t.co/DbQvQA71fa

— MSF International (@MSF) May 14, 2024