Δίνοντας βάρος στα «σημάδια» απώλειας βάρους για μια αποτελεσματική λύση ενάντια στη δυσθρεψία (υποθρεψία)

Όσοι έχουμε στο κοντινό μας περιβάλλον ανθρώπους τρίτης ηλικίας, γνωρίζουμε πως χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα παρατηρητικοί, όσον αφορά στην πορεία της υγείας τους. Πολλές φορές, ακόμη και τα πιο «αθώα» σημάδια, όπως η έλλειψη όρεξης για φαγητό, η απώλεια βάρους, η αδυναμία στην κίνηση, η εξάντληση, αποτελούν συμπτώματα που μας προειδοποιούν για κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα υγείας που πιθανόν ελλοχεύει.

Ακριβώς για αυτό, είναι σημαντικό να δίνουμε βάρος και σημασία ακόμη και στο πιο μικρά σημάδια, στο παράπονο ενός δικού μας ανθρώπου που λέει πως «δεν έχω το κουράγιο να φάω». Διότι, πίσω από αυτό το σημάδι και το παράπονο, ίσως «κρύβεται» μία πάθηση η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα ζωής του ατόμου και να του στερήσει της μικρές χαρές από την καθημερινότητά του.

Μάλιστα, μία από αυτές τις παθήσεις είναι η δυσθρεψία (υποθρεψία) και πρόκειται για μία κατάσταση που πλήττει κυρίως ενήλικες άνω των 65 ετών*. Εξελίσσεται σταδιακά και καθιστά τα άτομα ευπαθή από τα πρώτα κιόλας στάδια. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, πώς θα δώσουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας, ώστε να την αναγνωρίσουμε από νωρίς και να παρακινήσουμε το άτομο να αναζητήσει τη συμβουλή ενός γιατρού ή φαρμακοποιού;

Δίνοντας βάρος στα συμπτώματα της δυσθρεψίας

Για να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τη δυσθρεψία σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι, πώς προκύπτει και κυρίως, πώς εκδηλώνεται. Ουσιαστικά, η δυσθρεψία μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες, όπως η μείωση τροφής λόγω έλλειψης όρεξης, οι αυξημένες ανάγκες ενός οργανισμού σε ενέργεια ή και σε πρωτεΐνες λόγω κάποιας χρόνιας νόσου ή λοίμωξης. Κάπως έτσι, το άτομο δεν λαμβάνει μέσω της διατροφής την ποσότητα θερμίδων, πρωτεϊνών και θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται, ώστε να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του.

Φυσικά, όταν ο οργανισμός δεν λαμβάνει τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται, αρχίζει να παρουσιάζει και τα ανάλογα συμπτώματα, με σημαντικότερο την ξαφνική, ακούσια απώλεια βάρους, η οποία σε ποσοστά κυμαίνεται σε μεγαλύτερο από 5% μέσα σε διάστημα 6 μηνών και από 10% σε ένα διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών για άτομα άνω των 70 ετών. Από εκεί και πέρα, η δυσκολία στην κίνηση, η μειωμένη αντοχή και συγκέντρωση, η έλλειψη όρεξης, είναι μόνο μερικά από τα σημάδια που αποκαλύπτουν πως είναι αναγκαία η διάγνωση από έναν επαγγελματία υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, αν έχουμε την υποψία πως κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο αντιμετωπίζει θέματα δυσθρεψίας, μέσω της εφαρμογής Docandu, την οποία μπορούμε να βρούμε στη σελίδα dosevaros.gr, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε έναν δωρεάν έλεγχο. Θα χρειαστεί να απαντήσουμε σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συμπτώματα που παρουσιάζει ένα άτομο και έπειτα θα λάβουμε μία αξιολόγηση. Oι συμβουλές που παρέχονται μέσω αυτής της εφαρμογής δεν αποτελούν επίσημη ιατρική γνωμάτευση, αλλά μια γενική αξιολόγηση βάσει των απαντήσεων σας.

FORTIMEL: Μία αποτελεσματική λύση στη διαχείριση της απώλειας βάρους

Εφόσον το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η διάγνωση της δυσθρεψίας, ποιο είναι το επόμενο; Η λύση, δηλαδή διαμόρφωση μίας υγιεινής, θρεπτικά ισορροπημένης διατροφής, η οποία θα υποστηρίζει καθημερινά τον οργανισμό του ατόμου. Ωστόσο, επειδή όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει ή και όταν αρρωσταίνει, είναι κάπως δύσκολο να λαμβάνει μέσω των γευμάτων του τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, μπορεί να συμπληρώσει τη διατροφή του με τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της NUTRICIA.

Πρόκειται για θρεπτικά σκευάσματα που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, σκευάσματα που περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία που ισοδυναμούν με ένα ισορροπημένο γεύμα. Για αυτό συνήθως λαμβάνονται μεταξύ των γευμάτων, ώστε να συμπληρώνουν την ημερήσια διατροφική πρόσληψη. Συγκεκριμένα, τα Fortimel είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) που σχετίζεται με ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός Επαγγελματία Υγείας.

Μάλιστα, η καμπάνια του Fortimel της NUTRICIA μας ενθαρρύνει να δώσουμε βάρος σε όσα έχουν αξία, καθώς και να παρακινήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην τρίτη ηλικία και παρουσιάζουν ακούσια απώλεια βάρους να αναγνωρίσουν τι έχει πραγματικά αξία για αυτούς. Βλέποντας τον εγγονό να σκαρφίζεται ευρηματικά κόλπα για να αυξήσει το βάρος της γιαγιάς του, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει ξανά ατελείωτες στιγμές παιχνιδιού μαζί της όπως παλιά, ίσως αρκετοί από εμάς αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και κάποιον δικό μας άνθρωπο, για τον οποίο ανησυχούμε. Η καμπάνια «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.).

Κλείνοντας, αν υπάρχει κάτι που πραγματικά αξίζει να κρατήσουμε από τη νέα καμπάνια του Fortimel της NUTRICIA είναι πως οι ανεκτίμητες στιγμές με τους κοντινούς τους ανθρώπους, μία καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς, οι μικρές χαρές της ζωής, είναι όλα όσα θέλουν και αξίζει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Πώς θα τα καταφέρουν; Έχοντας «συμμάχους» από τον περίγυρό τους, δίνοντας βάρος στα συμπτώματα και στην διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας), αναζητώντας έγκαιρα τη συμβουλή ενός γιατρού ή φαρμακοποιού σχετικά με την απώλεια βάρους.

Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel της NUTRICIA θα τα βρούμε με νέο εικαστικό και όνομα, η σύνθεση τους όμως παραμένει ίδια.

