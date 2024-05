Υπό πολιορκία το νοσοκομείο al Awda στη βόρεια Γάζα - Ισραηλινοί έποικοι πυρπολούν εκτάσεις στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούν το νοσοκομείο al-Awda στη βόρεια Γάζα, εμποδίζοντας τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τις εγκαταστάσεις. Το νοσοκομείο, ένα από τα τελευταία που λειτουργούν στην περιοχή, έχει πλέον ξεμείνει από πόσιμο νερό.

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με πλήγματα που αναφέρθηκαν στην Τζαμπάλια στα βόρεια, στη Νουσεϊράτ στο κέντρο και στη Χαν Γιουνίς και τη Ράφα στα νότια.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι Ισραηλινοί στρατιώτες υποστήριξαν τους εκατοντάδες εποίκους που έβαλαν φωτιά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και μια μάντρα στο χωριό Γιάτμα.

Η Χαμάς εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε, η Χαμάς μετέφερε στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, την κυβέρνηση και τον λαό του Ιράν τα «ειλικρινή της συλλυπητήρια για την τεράστια απώλεια» και τόνισε ότι ο Ραΐσι είχε υποστηρίξει τον παλαιστινιακό αγώνα και είχε ταχθεί εναντίον του Ισραήλ.

Η Χαμάς μοιράστηκε επίσης την πεποίθησή της ότι οι «στέρεοι θεσμοί» του Ιράν θα ξεπεράσουν τις «συνέπειες της βαριάς απώλειας».

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του προέδρου Ραΐσι στη συντριβή του ελικοπτέρου με ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Ιράν συγκάλεσε «επείγουσα συνεδρίαση» μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η καρέκλα στην οποία κάθεται συνήθως ο Ραΐσι ήταν κενή και ήταν ντυμένη με ένα μαύρο ύφασμα στη μνήμη του προέδρου, σύμφωνα με μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε από τις κρατικές ειδήσεις.

Upon the martyrdom of the president and the minister of foreign affairs, the government cabinet convened an urgent meeting. pic.twitter.com/ujStRnkWg0

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024