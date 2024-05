Άμεσες και σφοδρότατες ήταν οι αντιδράσεις της ισραηλινής κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ χαρακτήρισε «σκανδαλώδη» την κίνηση του ΔΠΔ, υποστηρίζοντας ότι αυτή ισοδυναμεί με μια επίθεση στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα εμποδίσει το Ισραήλ να φέρει πίσω τους ομήρους του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως «σκόπιμη πρόκληση λιμού κατά πολιτών», «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή δολοφονία».

BREAKING: In an exclusive interview with Christiane @amanpour, International Criminal Court Prosecutor Karim Khan has announced the Court is seeking arrest warrants for Hamas leader Sinwar and Israeli Prime Minister Netanyahu on charges of war crimes and crimes against humanity. pic.twitter.com/B5MrsYcZXr

— CNN International PR (@cnnipr) May 20, 2024