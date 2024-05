H εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων, λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σχολίασε την έκκληση του Εισαγγελέα Καρίμ Καν προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκδώσει εντάλματα σύλληψης.

Τα εντάλματα αφορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ Galant και τρεις ηγέτες της Χαμάς, με τον Ζοζέπ Μπορέλ να σχολιάζει ότι όλες οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του.

«Σημειώνω την απόφαση του εισαγγελέα του ΔΠΔ να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ενώπιον του Προδικαστικού Τμήματος Ι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά των Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, Ισμαήλ Χανίγια, Μπενιαμίν Νετανιάχου και Γιοάβ Γκαλάντ», δήλωσε στο X.

I take note of the decision of the ICC Prosecutor to apply for warrants of arrest before Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) against Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2024