Πώς να μιλήσεις για το σεξ με τον σύντροφό σου: 3 tips για μια πιο εποικοδομητική συζήτηση

Για να έχουν τα ζευγάρια μία ικανοποιητική σεξουαλική ζωή (και για να συνεχίσουν να την έχουν με την πάροδο του χρόνου), πρέπει να είναι πρόθυμα να συζητούν γι’ αυτή, λένε οι ειδικοί που εξυμνούν τις αρετές της ανοιχτής, ειλικρινούς επικοινωνίας (και) πάνω στο θέμα αυτό.

«Κάποιοι άνθρωποι, ωστόσο, θα προτιμούσαν ν’ αφήσουν τις σχέσεις τους παρά να εμπλακούν σε τέτοιες συζητήσεις», (ιδιαίτερα, μάλιστα, αν τα πράγματα στην κρεβατοκάμαρα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά), παρατηρεί ο Jeffrey Chernin, ψυχοθεραπευτής που εξειδικεύεται σε θέματα γάμου και οικογένειας και συγγραφέας του βιβλίου “Achieving Intimacy: How to Have a Loving Relationship That Lasts”.

«Ένα από τα πράγματα που λέω συχνά στα ζευγάρια που έχουν τέτοια προβλήματα είναι: “εύχομαι να υπήρχε ένας άλλος τρόπος να τα επιλύσουμε αλλά ο μόνος τρόπος που ξέρω για να έχετε μία καλύτερη σεξουαλική ζωή ή για να την αποκτήσετε ξανά, είναι να συζητήσετε σχετικά με αυτό”», λέει ο ίδιος.

Ο Dr. Chernin αναγνωρίζει πόσο αγχωτικές μπορεί να είναι αυτές οι συζητήσεις που κάποιες φορές καταλήγουν στο να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, να τον υποβαθμίζει ή κάποιος απ’ τους δυο να υψώνει έναν τοίχο, αρνούμενος να συνεργαστεί. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, οι παρακάτω συμβουλές που προτείνουν οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν.

Αποδεχτείτε την αμηχανία

Είναι σύνηθες για τα ζευγάρια να δυσκολεύονται να μιλήσουν για την οικειότητα και την επιθυμία. Οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και στις μακροχρόνιες σχέσεις οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο το 60% απ’ όσα αρέσουν σεξουαλικά στους συντρόφους τους και μόνο το 25% από εκείνα που δεν τους αρέσουν.

Η Cyndi Darnell, νεοϋορκέζα ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση σε θέματα σεξ και σχέσεων, λέει ότι οι πελάτες της συχνά παραδέχονται ότι το να μιλάνε για το σεξ είναι “άβολο” -κάτι το οποίο αληθεύει, ιδιαίτερα “αν έχεις περάσει μήνες και χρόνια αποφεύγοντάς το” όπως τονίζει. «Έχουμε εξαπατηθεί στο να πιστεύουμε ότι το σεξ είναι απλώς κάτι φυσικό», λέει «αλλά αν ήταν τόσο εύκολο και φυσικό οι άνθρωποι δεν θα δυσκολεύονταν τόσο πολύ με αυτό».

Ανέφερε μάλιστα την περίπτωση ενός ζευγαριού με το οποίο συνεργαζόταν. Ήταν και οι δύο στα πενήντα τους και δεν έκαναν σεξ εδώ και κάποια χρόνια. Κάθε φορά που συζητούσαν γι’ αυτό τσακώνονταν κι’ έτσι αναζήτησαν επαγγελματική βοήθεια για να ξεπεράσουν την ντροπή, την αμηχανία και τον θυμό τους.

Στη θεραπεία, συνειδητοποίησαν ότι εστίαζαν αποκλειστικά στη διείσδυση αλλά ο σύζυγος πραγματικά λαχταρούσε την εγγύτητα και την τρυφερότητα. Όταν η σύζυγος συνειδητοποίησε ότι ο άντρας της δεν επρόκειτο να της “ορμήξει” κάθε φορά που θα τον αγκάλιαζε, μπόρεσαν να γίνουν πιο αισθησιακοί ο ένας με τον άλλον και να συζητούν σχετικά με το τί τους αρέσει να κάνουν και γιατί, όπως διηγείται η Cyndi Darnell. Χρειάστηκε όμως να επιστρατεύσουν ένα πνεύμα προθυμίας, περιέργειας και αποδοχής.

Καταργήστε τη φράση: «Πρέπει να μιλήσουμε»

Είναι ίσως εφικτό να μετριάσει κανείς τον φόβο που συχνά συνοδεύει συζητήσεις όπως αυτές αν τις προσεγγίσει με ευαισθησία. «Όταν ένας σύντροφος λέει “πρέπει να μιλήσουμε” το άλλο πρόσωπο νιώθει λες και πρέπει να πάει στο γραφείο του διευθυντή», λέει ο Dr. Chernin. Αντ’ αυτού προσπαθήστε καλύτερα να κάνετε τα παρακάτω:

Να εστιάσετε από κοινού στη λύση των προβλημάτων

Αυτό σημαίνει να πεις κάτι όπως το εξής: «Από τη μία πλευρά ξέρω πόσο δύσκολο είναι για μας να το συζητήσουμε. Από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τον γάμο/ για τη σχέση μας να μπορούμε να κάνουμε κάποιες συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλική μας ζωή». Έπειτα, ρώτησε: «Τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με αυτό;».

• Προετοίμασε κάποιες ερωτήσεις

Ένα μικρό προσχέδιο δημιουργεί μία βασική δομή, ένα πρόγραμμα για τη συζήτηση, λέει η Darnell που προτείνει φράσεις όπως: “Η σχέση μας είναι πραγματικά σημαντική για μένα και θα ήθελα το σεξ ν’ αποτελεί (ξανά) μέρος της. Έχω την περιέργεια να μάθω αν αυτό είναι κάτι που θα ήθελες εξίσου”.

• Τόνισε τα θετικά

Η Maggie Bennett-Brown, ερευνήτρια στο Kinsey Institute και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Texas Tech University, τονίζει πως μια τέτοια προσέγγιση “δεν χρειάζεται να γίνεται με κατηγορηματικό τρόπο”. Τί θα έλεγες να ενημερώσεις τον σύντροφό σου πόσο πολύ σου αρέσει όταν σε αγκαλιάζει ή όταν σχεδιάζει μία ρομαντική βραδιά για τους δυο σας στην πόλη;

Αν έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που νιώσατε οικειότητα, μπορεί να βοηθήσει μια όμορφη αναπόληση που ομαλά θα μεταβεί σε μία πιο ουσιαστική ερώτηση. “Αν δυο άνθρωποι δεν είχαν κάνει ποτέ πριν μια συζήτηση σχετικά με το τί απολαμβάνουν αυτό είναι ένα καλό πρώτο βήμα” λέει η Maggie Bennett-Brown.

• Πρόσεξε το timing

Φρόντισε να είσαι προσεκτική όταν παίρνεις την πρωτοβουλία για μία συζήτηση σχετικά με το σεξ, όταν είστε ήδη στο κρεβάτι, επισημαίνει ο Dr. Chernin -ιδιαίτερα αν έχεις την τάση να γίνεσαι επικριτική. (Κάποια ζευγάρια, ωστόσο το βρίσκουν πιο εύκολο να συζητάνε για το σεξ ενώ απολαμβάνουν την αίσθηση ζεστασιάς και πληρότητας μετά από αυτό).

“Σκέψου μια τέτοια κουβέντα στο πλαίσιο μιας σειράς ανάλογων συζητήσεων” λέει ο Dr. Chernin συμπληρώνοντας πως “Με αυτόν τον τρόπο δεν ασκείς πολλή πίεση στον εαυτό σου ή τον σύντροφό σου”.

Να ξέρεις πότε πρέπει να πάρετε επαγγελματική βοήθεια

Αν ο σύντροφός σου είναι απρόθυμος να μιλήσει ή η συζήτηση γίνεται επίπονη και όχι απλώς άβολη, ένας sex therapist ή σύμβουλος γάμου-σχέσεων ίσως μπορεί να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, σύμφωνα με την Cyndi Darnell. Η ίδια δεν υποτιμά το υψηλό ρίσκο που μπορούν να έχουν τέτοιες συζητήσεις. Πρόσθεσε, όμως, ότι σε κάποιες περιπτώσεις το σεξ δεν είναι πάντα το στοιχείο που συγκροτεί μια ικανοποιητική ρομαντική σχέση.

«Μία από τις ερωτήσεις που συχνά κάνω στα ζευγάρια για τα οποία το σεξ είναι δύσκολο, λεπτό ή αμελητέο θέμα: “Πρέπει αυτή η σχέση να είναι σεξουαλική;” λέει και παραθέτει το παράδειγμα ενός ζευγαριού με το οποίο είχε συνεργαστεί. Ήταν στις ηλικίες των τριάντα και σαράντα και συνειδητοποίησαν ότι τους άρεσε να φλερτάρουν και να επικοινωνούν αλλά δεν ήθελαν να προχωρήσουν πέρα από αυτό. «Το να επιτρέψουν ο ένας στον άλλο να μην κάνουν σεξ σε εκείνη τη φάση της σχέσης τους ήταν κάτι πολύ σημαντικό και μεγάλη ανακούφιση» εξηγεί. «Το σεξ αφορά πολλά περισσότερα από απλώς εκείνα που κάνουμε όταν δεν φοράμε τα ρούχα μας», καταλήγει.

Πηγή: GRACE