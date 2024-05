Το Chat GPT δεν είναι η κοπέλα σου: Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να σεξουαλικοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη

Το «Shoggoth» είναι το τελευταίο viral meme που παραμονεύει στους στοιχειωμένους διαδρόμους του X. Το τέρας, εμπνευσμένο από το δημιούργημα του Χ. Φ. Λάβκραφτ, συνήθως παρουσιάζεται να κρύβεται πίσω από μια χαριτωμένη «ανθρώπινη» μάσκα με χαμόγελο – η ιδέα είναι ότι πίσω από κάθε τεχνητή νοημοσύνη που επιδεικνύει ανθρώπινη συμπεριφορά κρύβεται μια άγνωστη οντότητα με δυνητικά τερατώδεις διαστάσεις.

Μερικές φορές αναφέρεται ως Shoggoth with Smiley Face, το meme έχει γίνει ένας σύντομος τρόπος για να περιγράψει πώς οι εταιρείες AI εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να μεταμφιεστούν ώστε να φαίνονται ευγενικά και ευχάριστα για εμπορική χρήση. Το αστείο είναι ότι, όπως το Shoggoth, η πραγματική φύση της τεχνητής νοημοσύνης είναι άγνωστη και εντελώς ξένη προς εμάς.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την παγκόσμια σκοτεινή κατάσταση που θα μπορούσε να επιφέρει αυτό, την αναδιαμορφώνουν κατά τη δική τους εικόνα – κάτι που είναι, ομολογουμένως, μια πολύ ανθρώπινη παρόρμηση.

Το τελευταίο GPT-4o της OpenAI, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και μιλάει και αστειεύεται σαν πραγματικός άνθρωπος, ή πιο συγκεκριμένα, σαν γυναίκα. Γελάει με τα κακά σας αστεία και φλερτάρει κιόλας, μπαίνοντας στην λίστα με τα AI κορίτσια, όπως ακριβώς συμβαίνει στις εφαρμογές εικονικής συντροφιάς Replika και το Candy.ai.

Όλα αυτά είναι παραδείγματα τεχνολογίας που σχεδιάστηκαν από άνδρες για να ακούγονται σαν γυναίκες για κατανάλωση από άνδρες. Τον Νοέμβριο, βγήκε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς πώς οι άνδρες είναι δύο φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη από ό,τι οι γυναίκες, ενώ η αγορά των AI girlfriend προβλέπεται να φθάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η πολυαναμενόμενη ενημέρωση δεν άργησε να απογειωθεί στο memescape, με τους χρήστες να επισημαίνουν τις ανατριχιαστικές ομοιότητες μεταξύ του GPT-4o και του χαρακτήρα της Σκάρλετ Γιόχανσον στην ταινία Her (2013) του Spike Jonze, στην οποία ένας μοναχικός συγγραφέας αναπτύσσει μια ασυνήθιστη σχέση με ένα λειτουργικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί κάθε του ανάγκη.

«Αν σας αρέσει το GPT-4o, γιατί δεν δοκιμάζετε να μιλήσετε με μια πραγματική γυναίκα», γράφει η λεζάντα ενός meme.

Πέρυσι, η Replika επανέφερε το ερωτικό παιχνίδι ρόλων για ορισμένους χρήστες, αφού παραπονέθηκαν ότι οι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης τους δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις σεξουαλικές υποδείξεις. Τον περασμένο μήνα, η Open AI, η εταιρεία πίσω από το Chat GPT, ανακοίνωσε ότι εξετάζει την «υπεύθυνη» παραγωγή πορνό με τεχνητή νοημοσύνη. Πιο παράξενο, ωστόσο, είναι ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς στον κόσμο για τη Miss AI, ο οποίος φέρνει αντιμέτωπες γυναίκες που δημιουργούνται από υπολογιστή (και είναι συμβατικά ελκυστικές) για ένα χρηματικό έπαθλο 20 χιλιάδων δολαρίων. Μία από τις κριτές είναι το μοντέλο AI Emily Pellegrini, που κατασκευάστηκε από έναν ανώνυμο δημιουργό, ο οποίος δήλωσε ότι ρώτησε το Chat GPT ποια είναι η κοπέλα των ονείρων του μέσου άνδρα και σχεδίασε την Pellegrini αναλόγως.

Αυτό στηρίζεται στην ανδρική ανάγκη για κατάκτηση, κυριαρχία και εκμετάλλευση. Το GPT-4o είναι ανησυχητικό για τον ίδιο λόγο που είναι και οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπως το Her (2013), το Automata (2014) και το Ex Machina (2014) – η καθεμία αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους ο κόσμος προσδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, μπερδεύοντας το χαμογελαστό Shoggoth με έναν πραγματικό άνθρωπο.

«Οι φεμινίστριες στη δεκαετία του 1970 καταδίκαζαν ήδη τον τρόπο με τον οποίο το πατριαρχικό σύστημα χρησιμοποιούσε την τεχνοεπιστήμη για να παρακολουθεί και να πειθαρχεί τα γυναικεία σώματα», λέει η Laura Tripaldi, συγγραφέας του βιβλίου Gender Tech. «Οι αναπαραγωγικές τεχνολογίες, το αντισυλληπτικό χάπι και το υπερηχογράφημα αποτελούν παραδειγματικές περιπτώσεις αυτού».

Αυτή η άποψη θεωρείται αμφιλεγόμενη για πολλούς, λόγω της σύγχρονης ανάγκης ύπαρξης τους, ωστόσο οι φεμινίστριες της εποχής θέλησαν να θίξουν το πώς η γυναικεία αναπαραγωγή και το σώμα τέθηκαν υπό τον έλεγχο ενός συστήματος πλασμένο από άνδρες.

The voice is is alarmingly good.

AI Joe Rogan interviewing AI Obama, AI Trump, and AI Einstein in real time.

We are truly blurring the lines between reality and magic 👇 pic.twitter.com/5ZW0V5zOKn

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) April 19, 2023