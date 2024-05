Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθησαν έξω από το Met Gala – Οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βράδυ της Δευτέρας (7 Μαΐου), πλήθος διασημοτήτων έφτασε στα ιερά σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου για το Met Gala 2024.

Όμως, καθώς οι κυρίες Ζεντάγια και Κιμ Καρντάσιαν ανέβαιναν στο κόκκινο χαλί, εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν εκεί κοντά για να διαμαρτυρηθούν κατά της συνεχιζόμενης επίθεσης του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Γύρω στις 6 το απόγευμα, το πλήθος άρχισε να διαδηλώνει από το Hunter College προς το Met μέσω της Λεωφόρου Μάντισον. Πέρασαν κοντά από τα ξενοδοχεία Mark και Carlyle, όπου οι διασημότητες συχνά ετοιμάζονται για το γκαλά. Στη συνέχεια, η ομάδα διαδήλωσε μέσω του Central Park για να αποφύγει τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί για το γκαλά.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, χτυπούσαν τύμπανα και φώναζαν «ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη!» και «Ράφα! Γάζα!». Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα, το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τμήματα της ανατολικής Ράφα πριν εξαπολύσει μια καταστροφική επίθεση στην πόλη.

Happening now: Free Palestine protest near the Met Gala in New York City.

🇵🇸🔥pic.twitter.com/l9G0fwJXiK

— sarah (@sahouraxo) May 7, 2024