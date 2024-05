Τουλάχιστον 5 νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Ράφα

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην πόλη τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη.

BREAKING : This is Rafah tonight, under the heaviest Israeli bombardment yet.

Israel is not defending itself, it is committing genocide.pic.twitter.com/UwfrfgS1VQ

