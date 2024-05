Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός - Συνεχίζει την επιχείρηση στη Ράφα

Μετά την αποδοχή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έσπευσαν να ενημερώσουν στα δίκτυα Kan, 12 και 13 ότι οι όροι που αποδέχθηκε η Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δεν είναι αυτοί με τους οποίους συμφώνησε το Ισραήλ. Το ίδιο δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.

Σύμφωνα με τα δίκτυα, η προσφορά που αποδέχθηκε η Χαμάς είναι μια προσφορά που έγινε μονομερώς από την Αίγυπτο και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην Ιερουσαλήμ πριν διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες. Παρότι ο διαμεσολαβητής της Αιγύπτου είναι ο «ανώτατος πράκτορας» της χώρας, ο υπουργός Πληροφοριών, Αμπάς Καμέλ, πρόσωπο αποδεκτό στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, δήλωσε αργά το απόγευμα πως τόσο η κυβέρνησή του όσο και το Ισραήλ εξετάζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας που προτάθηκε στη Χαμάς και οι Παλαιστινιακές οργανώσεις το αποδέχθηκαν.

Σύμφωνα με μια ξένη διπλωματική πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στη Haaretz, το περίγραμμα του σχεδίου που αποδέχθηκε η Χαμάς το βράδυ της Δευτέρας είναι, στον πυρήνα του, το ίδιο με την αιγυπτιακή πρόταση την οποία το Ισραήλ έχει ήδη εγκρίνει.

Από την Κυριακή, ο επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αμπντουλραχμάν μπιν Γιασίμ Αλ Θάνι πραγματοποίησαν αρκετές συναντήσεις, κατά τις οποίες επιτεύχθηκε ένα περίγραμμα με βάση την υπάρχουσα πρόταση και αυτό ήταν που επέτρεψε την υπέρβαση στην αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς.

Ένας άλλος διπλωμάτης που έχει στενή γνώση της πρότασης δήλωσε στη Haaretz ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Νετανιάχου». Τόσο η Χαμάς όσο και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, με δηλώσεις τους εανέφεραν πως «η επόμενη κίνηση ανήκει στο Ισραήλ», δηλαδή να επιβεβαιώσει πως η συμφωνία μπορεί να μπει σε ισχύ.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB

Την ώρα που συνεδρίαζε το Ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Ανατολικής Ράφα.

Αρχικά οι IDF έκαναν μια πρώτη δήλωση μέσω του εκπροσώπου τους Ντάνιελ Χαγκάρι λέγοντας πως «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε οποιαδήποτε πρόταση υποβληθεί για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη στρατιωτική πίεση». Την ίδια στιγμή το πολεμικό συμβούλιο ακόμα εξέταζε την πρόταση.

Σε κάθε περίπτωση οι IDF πάλι μέσω του εκπροσώπου τους Ντάνιελ Χαγκάρι, έκαναν λόγο για «στοχευμένες επιθέσεις στην Ανατολική Ράφα εις βάρος τρομοκρατικών ομάδων».

Statement from the Prime Minister’s Office:

The War Cabinet unanimously decided this evening Israel will continue its operation in Rafah, in order to apply military pressure on Hamas so as to advance the release of our hostages and achieve the other objectives of the war.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 6, 2024