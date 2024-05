Σε ηλικία 88 ετών άφησε την τελευταία της πνοή, η μακροβιότερη αεροσυνοδός στον κόσμο Bette Nash.

«Θρηνούμε τον θάνατο της Bette Nash, η οποία πέρασε σχεδόν επτά δεκαετίες φροντίζοντας τους πελάτες μας στον αέρα. Ξεκίνησε το 1957 και κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη αεροσυνοδό. Η Bette ενέπνευσε γενιές αεροσυνοδών. Πέτα ψηλά, Bette.», αναφέρει η συγκινητική ανάρτηση στο X, της American Airlines.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI

Σύμφωνα με το ABC News, η Nash συνδέθηκε με την αμερικάνικη αεροπορική εταιρεία για 67 χρόνια και ποτέ δεν αποσύρθηκε επίσημα από τον ρόλο της.

Πέθανε στις 17 Μαΐου στο νοσοκομείο μετά από πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

After serving the skies for nearly 67 years, Bette Nash, the world’s longest-tenured flight attendant, has died at 88 years old. https://t.co/7G5S2bOb8k pic.twitter.com/KqvSlPcRdb

Η Ένωση Επαγγελματιών Αεροσυνοδών (APFA), το συνδικάτο που εκπροσωπεί τις αεροσυνοδούς στις ΗΠΑ, ανήρτησε επίσης ένα αφιέρωμα στη Nash στο Facebook.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου της αεροσυνοδού Bette Nash, της μακροβιότερης αεροσυνοδού στον κόσμο. Η αξιοσημείωτη καριέρα της Bette διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων άγγιξε αμέτρητες ζωές με τη ζεστασιά, την αφοσίωση και τις απαράμιλλες υπηρεσίες της.

»Το πάθος της για τις πτήσεις και η αφοσίωσή της στους επιβάτες της ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης. Η κληρονομιά της Bette θα μείνει για πάντα στη μνήμη της αεροπορικής κοινότητας και όλων όσοι είχαν το προνόμιο να τη γνωρίσουν».

Η Nash ξεκίνησε την καριέρα της ως 21χρονη στην Eastern Airlines, η οποία αργότερα έγινε American Airlines.

Four years ago today we flew with Bette Nash for her 60th anniversary at @AmericanAir . At 85 years old, Bette Nash is still flying and is the most senior and longest-serving flight attendant in the world. pic.twitter.com/D3wF7Vmje1

World’s Most Senior Flight Attendant Gives New Crew Advise@flywithgina shared the moment when the late Bette Nash visited an American Airlines cabin simulator to share her best advice with trainee flight attendants.

Bette, who passed away from cancer on Friday, #bettenash pic.twitter.com/UFCuOVu6Yh

— A Fly Guy’s Crew Lounge (@AFlyGuyTravels) May 25, 2024