O Brad Pitt και τα παιδιά του σε μόνιμη κρίση – Η κόρη του, Vivienne άλλαξε το επίθετό της σε Jolie

Ο Brad Pitt μπορεί να είναι ένας εξαιρετικά επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει και στα οικογενειακά του. Όλο και περισσότερα παιδιά του, καθώς μεγαλώνουν παίρνουν και επίσημα τις αποστάσεις από τον πατέρα τους. Και μάλιστα φροντίζουν να το κάνουν και «επίσημο». Μετά τη Zahara Jolie και την Shiloh Jolie, σειρά παίρνει και η Vivienne Jolie. Και οι τρεις είναι παιδιά του Brad Pitt και της Angelina, ωστόσο έχουν αποφασίσει πλέον να συστήνονται και να κρατούν μόνο το επώνυμο της μητέρας τους και όχι του πατέρα τους, ως μια ένδειξη υποστήριξης προς την Angelina ενδεχομένως.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s daughter Vivienne drops his last name in ‘The Outsiders’ Playbill https://t.co/9iCl1lbeSx pic.twitter.com/AkkFOvm5Lk

— Page Six (@PageSix) May 27, 2024