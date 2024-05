Οι αρχές στην Παπούα Νέα Γουινέα σπεύδουν ν’ απομακρύνουν από τα σπίτια τους περίπου 7.900 ανθρώπους που κινδυνεύουν εξαιτίας πιθανής νέας κατολίσθησης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε αξιωματούχος σήμερα Τρίτη (στη φωτογραφία του Reuters/Emmanuel Eralia, επάνω, τόνοι λάσπης έχουν θάψει ανθρώπους και σπίτια μετά την κατολίσθηση).

The search for survivors continues after a remote hillside village in Papua New Guinea was hit by a massive landslide, burying more than 2,000 people. pic.twitter.com/stFWJy2wkM

— DW News (@dwnews) May 27, 2024