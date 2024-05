Μια τεράστια κατολίσθηση έπληξε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα μέσα στη νύχτα προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, αναφέρουν τα αυστραλιανά μέσα.

Η κατολίσθηση έπληξε το χωριό Καοκαλάμ στην επαρχία Ένγκα, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πορτ Μόρεσμπι, περίπου στις 3 το πρωί. Λόγω της δύσβατης περιοχής, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν τα σωστικά συνεργεία έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν το χωριό.

Οι πληροφορίες που έρχονται από το χωριό λένε ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών ξεπερνούν τους 100, αν και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό αυτό.

Η Ελίζαμπεθ Λαρούμα, πρόεδρος της οργάνωσης Porgera Women in Business Association, δήλωσε ότι τα σπίτια ισοπεδώθηκαν όταν υποχώρησε η πλευρά ενός κοντινού βουνού.

Η κατολίσθηση «συνέβη όταν οι άνθρωποι κοιμόντουσαν ακόμη τις πρώτες πρωινές ώρες και ολόκληρο το χωριό κατέρρευσε», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Νίγκα Ρόλε, ο οποίος κατάγεται από το χωριό αυτό, δήλωσε στο ABC ότι τουλάχιστον τέσσερις συγγενείς του εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν: «Λυπάμαι τόσο πολύ, λυπάμαι για όλη την κοινότητα. Έχουν χάσει τη ζωή τους, τους αγαπημένους τους, τις περιουσίες τους».

Update on Papua New Guinea landslide:

– At least six villages affected

– Over 100 dead, but residents say toll is much higher

– Rescue teams from across the country deployed to assist pic.twitter.com/skURtX1GwM

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 24, 2024