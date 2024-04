Θάφτηκαν σπίτια με τους κατοίκους τους μέσα

Κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους, ενώ άλλοι δύο αγνοούνται ακόμη στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, στην κεντρική Ινδονησία, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Τα πτώματα των θυμάτων και δυο επιζήσαντες βρέθηκαν σε χωριά της περιφέρειας Τάνα Τοράτζα που επλήγησαν το Σάββατο από την κατολίσθηση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουλεϊμάν Μαλία, αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιοχή.

«Καταμετράμε δύο νεκρούς (…) και αυτή τη στιγμή αναζητούμε ακόμη κι άλλα θύματα», δήλωσε, διευκρινίζοντας πως αγνοούνται δυο άνθρωποι, που κατά τα φαινόμενα θάφτηκαν όταν χτύπησε η κατολίσθηση.

