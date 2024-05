Οι Ισραηλινοί στέλνουν τον Βιλντόζα στον Ερυθρό Αστέρα (pic)

Από χθες (17/5) τα ρεπορτάζ από την Ιταλία ανέφεραν πως ο Λούκα Βιλντόζα θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα.

Τους παραπάνω ισχυρισμούς έρχονται να επιβεβαιώσουν και από το Ισραήλ, με τον Αράλ Γκίνσμπερ να τονίζει πως ο γκαρντ του «τριφυλλιού» έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, υπογράφοντας για τις δύο επόμενες σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Αργεντίνος πέρασε από τους Σέρβους μετά την περιπέτειά του στο ΝΒΑ, πηγαίνοντάς τα αρκετά καλά, λίγο πριν συμφωνήσει στο φινάλε της περσινής σεζόν με τον Παναθηναϊκό για να γίνει κάτοικος Αθήνας.

Ο Βιλντόζα στην κανονική διάρκεια και στα playoffs της φετινής Euroleague είχε μέσο όρο 5.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 4.7 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

🚨🚨I can tell that Luca Vildoza to Crvena Zvezda is a DONE deal!

Vildoza will finish this season with Panathinaikos and will leave back to the Serbian club for a 2 year deal!

Luca Vildoza full season highlights link – https://t.co/KzqtsmrDQf#kkcz #Panathinaikos pic.twitter.com/BEdr73uDHh

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) May 18, 2024