«Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρονται για τον Λορέντζο Μπράουν» (pic)

Τα δημοσιεύματα για μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Λορέντζο Μπράουν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι πολλά, με την όλη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει το φαβορί για την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, όντας διατεθειμένη να πληρώσει ένα buy out για να τον κάνει δικό της. Απ’ ότι φαίνεται όμως οι Ισπανοί δεν… παίζουν μόνοι τους για τον Μπράουν, αφού σύμφωνα με τον Αρέλ Γκίνσμπερ, τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Φενέρμπαχτσε παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η Ρεάλ δεν είναι κοντά στο να τον κλείσει, καθώς οι απαιτήσεις της Μακάμπι είναι περίπου στις 800.000, κάτι που σημαίνει πως προς το παρόν όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του παίκτη.

🚨🚨I can tell that Lorenzo Brown is NOT close to agree to deal with Real Madrid!

Real is indeed the favorite to sign him, but there is no agreement between the sides yet. Panathinaikos and Fenerbahce are also strongly in the mix.

Maccabi asking for a big buyout (at least 800K) https://t.co/E3zz8lcMTb pic.twitter.com/hqTFT1NCY0

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) May 18, 2024