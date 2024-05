Λίγο μετά την 01:00 ώρα Γάζας και Ελλάδας το Ισραήλ εκκίνησε στρατιωτική επιχείρηση στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα, ενώ σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στη Χαμάς το Al-Aqsa TV, ισραηλινά τεθωρακισμένα αχρήστευσαν το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ. Όλα αυτά συμβαίνουν στον απόηχο της αποδοχής από τη Χαμάς και τις παλαιστινιακές οργανώσεις, της πρότασης εκεχειρίας.

Παλαιστινιακά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν λίγο πριν τη 01:00 ότι οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, βομβαρδίζοντας την περιοχή από αέρος, με τεθωρακισμένα και με πυρά πυροβολικού.

Η τηλεόραση Al-Aqsa TV αναφέρει ότι ισραηλινά τανκς βάλλουν κατά του περάσματος από απόσταση περίπου 200 μέτρων, καταστρέφοντας τον τερματικό σταθμό που χρησίμευε ως ένας από τους κύριους αγωγούς βοήθειας προς τη Γάζα από τον Νοέμβριο. Το πέρασμα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από τις ανατολικές άκρες της Ράφα στο μακρινό νότιο τμήμα της Γάζας. Άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι χερσαίες δυνάμεις κινούνται στην περιοχή του περάσματος και ότι αεροπορικές επιδρομές πλήττουν την ανατολική Ράφα.

⚡️Cairo News: From inside the Rafah crossing from the Egyptian side, sounds of clashes and shells from the Palestinian side.

pic.twitter.com/sa31avIjPt

— 🔻 Ahmed M. Fahmy 🍉 (@ahfahmy85) May 6, 2024