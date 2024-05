Ο Τζο Άλγουιν, ο Βρετανός πρωταγωνιστής μιας από τις πιο «βαριές» ταινίες που διαγωνίστηκαν φέτος στο φεστιβάλ των Καννών, έδωσε την ετυμηγορία του για τα γυρίσματα του «παλαβού» Kinds of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές ομαδικού σεξ, κανιβαλισμού και βίας και στο οποίο ο Άλγουιν πρέπει να βιάσει με χρήση ναρκωτικών τον χαρακτήρα που υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν.

Ο 33χρονος, που μέχρι τώρα ήταν περισσότερο γνωστός ως πρώην σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ, όπως μεταφέρει ο Guardian, έχει μπει στα εκτυφλωτικά φώτα των Καννών αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά έπρεπε επίσης να επιβιώσει μπαίνοντας στην παράξενη φαντασία του σκηνοθέτη του Poor Things Γιώργου Λάνθιμου.

«Πρέπει να προσπαθήσεις να μην τα ξεδιπλώνεις όλα αυτά πάρα πολύ, αλλιώς σου κολλάνε στο κεφάλι», δήλωσε το Σάββατο

Ο Άλγουιν δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί για τον ανησυχητικό και ρητό κόσμο της οθόνης του Λάνθιμου ήταν να «τον εμπιστευτεί, να τον εμπιστευτεί, να τον εμπιστευτεί». «Είναι αλλόκοτος και παράξενος και τρελός και ιδιαίτερος», πρόσθεσε ο Alwyn, «αλλά ένας από τους λόγους που αγαπώ τις ταινίες του είναι επειδή τις νιώθεις πρώτα, πριν προσπαθήσεις να τα καταλάβεις όλα. Πρέπει να προσπαθήσεις να μην τα ξεδιπλώνεις όλα αυτά πάρα πολύ, αλλιώς σου κολλάνε στο κεφάλι», δήλωσε ο Άλγουιν το Σάββατο.

Η έμπνευση ήταν η ζωή του Καλιγούλα

Μιλώντας μετά την πρεμιέρα της ταινίας Kinds of Kindness την Παρασκευή, ο Έλληνας σκηνοθέτης, γνωστός επίσης για τις ταινίες The Favourite και The Lobster, αποκάλυψε ότι η τυραννία του διεφθαρμένου Ρωμαίου αυτοκράτορα Καλιγούλα αποτέλεσε την αφορμή για την ιδέα της ταινίας του. «Η έμπνευσή μου ήταν να διαβάσω για τον Καλιγούλα και να σκεφτώ πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τέτοια δύναμη πάνω σε άλλους ανθρώπους», είπε. «Έτσι άρχισα να φαντάζομαι πώς θα ήταν, στον σύγχρονο κόσμο μας, αν κάποιος είχε τόσο απόλυτο έλεγχο πάνω στους άλλους, αποφασίζοντας πότε θα τρώνε και ποιον θα παντρεύονται».

Ο Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με τους Στόουν και Άλγουιν στο αιματηρό σοκαριστικό έργο, συμφώνησε ότι «δεν είναι πάντα σαφές» τι θέλει ο Λάνθιμος, αλλά ότι μια σαφήνεια αναπτύσσεται στο πλατό μέσω του «call and response» (σ.σ. «Διάλογος» μεταξύ σκηνοθέτη και ηθοποιού, να έχει ο ηθοποιός την ευχέρεια να ερμηνεύσει την οδηγία), επιτρέποντας στους ηθοποιούς να «βρουν την ομορφιά στη δύναμη αυτών των πραγμάτων» που τους ζητείται να κάνουν.

Ο 68χρονος Νταφόε, υποδύεται τρεις χαρακτήρες στην ανθολογική μορφή της ταινίας, μεταξύ των οποίων έναν κοινωνιοπαθή επιχειρηματία και έναν αρχηγό σεξουαλικής αίρεσης, και δήλωσε ότι χάρηκε που έγινε δεκτός στην ομάδα ρεπερτορίου του Λάνθιμου με τους τακτικούς ηθοποιούς μετά την περσινή του ερμηνεία στο πλευρό του Stone στην ταινία Poor Things.

Τι είπε η Emma Stone

Η Στόουν, 35 ετών, δήλωσε ότι έχει πλέον «εξαιρετική άνεση» μπροστά στην κάμερα του Λάνθιμου. «Τον εμπιστεύομαι πέρα από την εμπιστοσύνη που είχα με οποιονδήποτε σκηνοθέτη και έχω δουλέψει με μερικούς σπουδαίους σκηνοθέτες», είπε. «Αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω τα πάντα μαζί του. Απλά έχουμε κάτι».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός κέρδισε πολλές διακρίσεις πέρυσι για τον ρόλο της ως Bella Baxter, μια γυναίκα με το μυαλό ενός μωρού, στην ταινία Poor Things, μια ταινία που παρουσίαζε επίσης αμφιλεγόμενες σκηνές σεξ.

Η Στόουν επιβεβαίωσε το Σάββατο την προσωπική της φεμινιστική στάση- εξήγησε, ωστόσο, ότι αυτή δεν υπαγορεύει πάντα την επιλογή των ταινιών της: «Πρόκειται για ιστορίες που μου φαίνονται ενδιαφέρουσες. Απλώς βρίσκω ενδιαφέροντες τους χαρακτήρες και τον κόσμο», δήλωσε.

Πώς μπορεί κάποιος να σοκάρει το κοινό των Καννών;

Αν ένας σκηνοθέτης στοχεύει να εκπλήξει ή να σοκάρει το κοινό των Καννών, πρέπει πραγματικά να βρει νέους τρόπους, και ο ανεξάρτητος Λάνθιμος έβγαλε όλες τις άκρες με το Kinds of Kindness.

Μπορεί να μην κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας των πιο δυσάρεστων ταινιών του φεστιβάλ – ας πούμε, μαζί με τον Αντίχριστο του Λαρς φον Τρίερ του 2009, όπου πρωταγωνιστούσε επίσης ο Νταφόε, ή με το περιβόητο Irréversible (2002) του Γκασπάρ Νοέ, αλλά για την αποφασιστική παραδοξότητα και το ακραίο περιεχόμενο συναγωνίζεται την Benedetta του 2021, που συνυπογράφει και σκηνοθετεί ο Πολ Βερχόβεν, ή το Nine Songs (2004) του Μάικλ Γουίντερμποτομ, το οποίο επικρίθηκε για τη χρήση πραγματικών σκηνών σεξ.

Παρά το shock value το Kinds of Kindness, βρίσκεται ήδη στις ταινίες που μπορούν να ανταγωνιστούν για τα Όσκαρ του 2025.

Το Kinds of Kindness δεν έχει καλοσύνη

Το Kinds of Kindness περιέχει πολύ λίγη καλοσύνη και πολλή σκληρότητα και αυταπάτες, καθώς αφηγείται τρεις ζοφερές ιστορίες με τους ίδιους ηθοποιούς και χαλαρά συνδεδεμένες με μηδενιστικά μοτίβα. Ανάμεσα στις πιο ανησυχητικές σκηνές είναι μια σκηνή σεξ σε τέσσερα ζευγάρια με την Στόουν και τη Μάργκαρετ Κουάλι ως συναινούντες σύζυγοι, καθώς και μια σκηνή στην οποία ο Τζέσι Πλέμονς ενθαρρύνει την Στόουν να κόψει το συκώτι της.

Ο Λάνθιμος υπερασπίστηκε το όραμά του λέγοντας ότι ο πραγματικός κόσμος γύρω του ήταν «τρελός και θλιβερός πολλές φορές». «Δεν νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο;» ρώτησε τα μέσα ενημέρωσης των Καννών. «Πιθανότατα περισσότερο απ’ ό,τι με τις ταινίες που γυρίζω… Είναι επίσης γελοίος και αστείος και έτσι αυτό πρέπει να είναι μέρος αυτού που κάνουμε». Ο σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, προηγούμενο συνεργάτη του στον Κυνόδοντα του 2009.

Η Κουάλι, η 29χρονη κόρη της πρωταγωνίστριας του Four Weddings and A Funeral, Άντι ΜακΝτάουελ , συμφώνησε με τον Άλγουιν ότι η εμπιστοσύνη ήταν ζωτικής σημασίας για την υποκριτική του Λάνθιμου, καθώς και το να επιτρέπει «κάποιο είδος ελεύθερης πτώσης». Ο Πλέμονς δήλωσε ότι η περίοδος των προβών τον βοήθησε να «παρακάμψει τη διανοητική προσέγγιση» του σεναρίου. «Η ιστορία κατά κάποιο τρόπο εισχωρεί χωρίς καν να της το ζητήσεις. Είναι ένα πολύ ανησυχητικό μέρος για να είσαι, να την έχεις στο κεφάλι σου, χωρίς να μπορείς να την τοποθετήσεις πουθενά στην αρχή», είπε.