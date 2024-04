Όσκαρ 2025: Tα δέκα φαβορί που ίσως και να σηκώσουν τα χρυσά αγαλματίδια

Αυτές είναι οι ταινίες που το BBC Culture προβλέπει ότι θα κερδίσουν πολλά αγαλματίδια στα βραβεία Όσκαρ της επόμενης χρονιάς.

Kinds of Kindness

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς σκηνοθέτες που καταπιάνονται με το αντικείμενο σήμερα, αλλά και μαγνήτης των Όσκαρ. Η συνέχεια της ταινίας του Poor Things – η οποία απέσπασε υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία και διασκευασμένο σενάριο μαζί με τη νίκη της Έμα Στόουν ως καλύτερη ηθοποιός – είναι τυπικά εκκεντρική, μια ανθολογία τριών σύγχρονων ιστοριών που μοιάζουν με μύθους.

Οι λεπτομέρειες είναι μέχρι στιγμής φειδωλές, αλλά τα σκοτεινά κωμικά αποσπάσματα στο τρέιλερ περιλαμβάνουν τη Στόουν να τρέχει σε ένα πάρκινγκ μοτέλ με ένα μωβ αυτοκίνητο, τον Γουίλεμ Νταφόε να δείχνει σκυθρωπός και τη Μάργκαρετ Κούαλι να χαστουκίζει τον Τζέσι Πλέμονς, γεγονός που το καθιστά ήδη ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της χρονιάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη νίκη της Ολίβια Κόλμαν ως καλύτερης ηθοποιού για το «Η ευνοούμενη» (2018), κάθε νέα ταινία του Λάνθιμου σχεδόν αυτόματα προσγειώνεται σε μια πιθανή λίστα για τα Όσκαρ, και αυτή – που φημολογείται ότι θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες – μπορεί να είναι αρκετά καλή.

Queer

Ο Λούκα Γκουαντανίνο είναι γνωστός για το γκέι ρομάντζο ενηλικίωσης Call Me By Your Name, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου το 2018. Η νέα ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Challengers, θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει αργότερα φέτος το Queer, μια διασκευή του μυθιστορήματος του William S Burroughs.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ θα πρωταγωνιστήσει ως ένας Αμερικανός που φεύγει από τη Νέα Ορλεάνη στην Πόλη του Μεξικού μετά από μια σύλληψη για ναρκωτικά τη δεκαετία του 1950 και παθαίνει εμμονή με έναν πρώην στρατιώτη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τον οποίο υποδύεται ο Ντρου Στάρκι.

Μια καθυστερημένη υπενθύμιση ότι ο Κρεγκ είναι κάτι περισσότερο από τον Τζέιμς Μποντ και τον Μπενουά Μπλανκ, θα μπορούσε να τον βάλει στο κάδρο για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού.

Moana 2

Η Moana είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κινούμενα σχέδια της Disney – τόσο πολύ που ήδη ετοιμάζεται ένα live-action remake με τους περισσότερους από τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο αρχικό καστ των φωνητικών. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον Νοέμβριο κυκλοφορεί μια συνέχεια κινουμένων σχεδίων, η οποία είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή για να τραβήξει την προσοχή των ψηφοφόρων της Ακαδημίας.

Θα μπορούσε το Moana 2 να αποσπάσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων; Κανένα κινούμενο σχέδιο της Disney δεν ήταν υποψήφιο σε αυτή την κατηγορία ούτε φέτος ούτε πέρυσι, οπότε τα αφεντικά της εταιρείας πρέπει να προσεύχονται στον ημίθεο Maui (Dwayne Johnson) ότι η Moana (Auli’i Cravalho) που αγαπάει τον ωκεανό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.

Gladiator 2

Σε μια χρονιά γεμάτη σίκουελ, η επιστροφή του Ρίντλεϊ Σκοτ στο Κολοσσαίο με τη συνέχεια του νικητή του 2000 που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας είναι ήδη μια από τις πιο πολυσυζητημένες.

Το καστ από μόνο του θα μπορούσε να θεωρηθεί φαβορί. Ο Πολ Μέσκαλ, γνωστός για σπαρακτικές ερμηνείες σε δράματα όπως το Aftersun και το All of Us Strangers, παίρνει ένα σπαθί και φοράει σανδάλια ως Lucius Verus, ο οποίος στον αρχικό Μονομάχο ήταν ένα παιδί που εντυπωσιάστηκε αρκετά από τον Μάξιμο.

Ο Πέδρο Πασκάλ και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον πρωταγωνιστούν επίσης, μαζί με δύο ηθοποιούς που επιστρέφουν από το πρωτότυπο, την Κόνι Νίλσεν ως μητέρα του Λούσιους και τον Ντέρεκ Τζακόμπι ως γερουσιαστή.

«Ξέρετε, δεν έχω πάρει ακόμη Όσκαρ», δήλωσε ο Σκοτ πέρυσι στο New Yorker. «Αν ποτέ πάρω ένα, θα πω «Καιρός ήταν!».

Joker: Folie à Deux

Ναι, πρόκειται για τη συνέχεια μιας ταινίας για τον ορκισμένο εχθρό του Μπάτμαν, αλλά ο Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς έφερε τα πάνω κάτω στις ταινίες υπερηρώων το 2019.

Ένα τραγικό δράμα στα πρότυπα των σκληρών αστικών αστυνομικών θρίλερ της δεκαετίας του ’70, πήρε το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και στη συνέχεια κέρδισε δύο Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερου ηθοποιού για τον Χοακίν Φοίνιξ.

Η συνέχεια είναι προφανώς ένα μιούζικαλ με συμπρωταγωνίστρια τη Lady Gaga στον ρόλο της βοηθού του Τζόκερ, Harley Quinn. Αυτό την καθιστά φαβορί για τα Όσκαρ καλύτερης μουσικής και καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού.

Klara and the Sun

Το μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Καζούο Ισιγκούρο (Τα απομεινάρια μιας ημέρας) του 2021 αποτελεί την αφετηρία αυτής της επίκαιρης ταινίας με την Τζένα Ορτέγκα (Τετάρτη) στον ρόλο της Κλάρα, της φίλης-ρομπότ της Τζόσι (Μία Θάρια), μιας άρρωστης έφηβης.

Η Έιμι Άνταμς πρωταγωνιστεί επίσης στο ρόλο της μητέρας της Τζόσι, η οποία αγόρασε την Κλάρα για να μην νιώθει μοναξιά το κορίτσι, και η Νατάσα Λιόν είναι η καταστηματάρχης που της πουλάει το ολοζώντανο ρομπότ.

Το πρότζεκτ αποτελεί ένα φιλόδοξο άλμα για τον σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι, στις ταινίες του οποίου περιλαμβάνονται το Jojo Rabbit και δύο ταινίες Thor, και τη σεναριογράφο Ντάβι Γουόλερ, η οποία δημιούργησε τη σειρά Mrs America και έχει γράψει για το Mad Men.

Αλλά αν η ταινία συλλάβει τον όμορφο τόνο του μυθιστορήματος, στο οποίο η Κλάρα μπορεί να είναι πιο ανθρώπινη και συμπονετική από τους περισσότερους ανθρώπους γύρω της, η ταινία θα μπορούσε να είναι ένας κομψός, εμπνευσμένος σπαραγμός που θα μπορούσε να κάνει τους θεατές να επανεξετάσουν τις σκέψεις τους περί τεχνητής νοημοσύνης.

Furiosa: A Mad Max Saga

Το Mad Max: Fury Road ήταν η πολυαναμενόμενη τέταρτη ταινία μιας σειράς δράσης επιστημονικής φαντασίας – και δεν είχε καν πρωταγωνιστή τον Μελ Γκίμπσον, τον ηθοποιό που είχε παίξει τον ομώνυμο ρόλο στις τρεις προηγούμενες ταινίες.

Το 2016, η post – apocalyptic υπερπαραγωγή drag-racing του Τζορτζ Μίλερ ήταν υποψήφια για δέκα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για καλύτερη ταινία, και κέρδισε έξι από αυτά.

Τώρα ο 79χρονος σεναριογράφος-σκηνοθέτης έχει κάνει ένα prequel του Fury Road, με την Άνια Τέιλορ-Τζόι να παίρνει τη θέση της Σαρλίζ Θερόν στον ρόλο της Imperator Furiosa. Είναι βέβαιο ότι θα φύγει με υποψηφιότητες για Όσκαρ σε αρκετές από τις τεχνικές κατηγορίες, τουλάχιστον.

The Piano Lesson

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχει θέσει ως αποστολή του να μεταφέρει στην οθόνη και τα δέκα από τα διάσημα έργα του American Century Cycle του αείμνηστου Όγκουστ Ουίλσον.

Το Fences (2016), στο οποίο πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε, λειτούργησε αρκετά καλά, αποσπώντας τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, με την Βαϊόλα Ντέιβις να κερδίζει το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου.

Το The Piano Lesson, που διαδραματίζεται στο Πίτσμπουργκ του 1936, είναι πραγματικά μια οικογενειακή υπόθεση. Ο Ντένζελ είναι παραγωγός, ο γιος του Μάλκολμ Ουάσινγκτον σκηνοθετεί την πρώτη του ταινία και ο γιος του Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον (Tenet) πρωταγωνιστεί ως Boy Willie Charles, ο οποίος είναι έτοιμος να πουλήσει το κειμήλιο πιάνο με τα γλυπτά του σκλαβωμένου προπάππου του.

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον υποδύεται τον θείο του και η Ντανιέλ Ντεντγουάιλερ (Till) την αδελφή του. Οι ρόλοι τους, έτοιμοι για Όσκαρ, αναμένεται να απογειωθούν χάρη στο συναισθηματικά διαπεραστικό έργο του Γουίλσον, με τα ισχυρά θέματα της φυλής, της ανοδικής κινητικότητας, της κληρονομιάς και της οικογένειας.

Blitz

Η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Στιβ ΜακΚουίν είναι το Blitz, μια περιγραφή της ζωής της εργατικής τάξης του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Λουφτβάφε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ψηφοφόροι της Ακαδημίας συχνά υποστηρίζουν τα ιστορικά δράματα, όπως το 12 χρόνια σκλάβος του ΜακΚουίν, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2014.

Άλλωστε, μια ταινία για την επιβίωση σε μια πόλη που καταστράφηκε από τον πόλεμο είναι, δυστυχώς, ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή τη στιγμή.

Αν συνυπολογίσετε ένα καστ που περιλαμβάνει καταξιωμένους ηθοποιούς όπως η Σίρσα Ρόναν, ο Χάρις Ντίκινσον, ο Στίβεν Γκράχαμ και η Κάθι Μπερκ, το Blitz αρχίζει να μοιάζει με σοβαρό υποψήφιο για την καλύτερη ταινία.

Nosferatu

Δεν είναι η τυπική χριστουγεννιάτικη ταινία σας [αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Δεκέμβρη], αλλά είναι κατάλληλη για την περίοδο των βραβείων. Ο Ρόμπερτ Έγκερς, του οποίου το μεγάλο επίτευγμα ήταν το ανατριχιαστικό φιλμάκι The Witch (2016), ενώ ακολούθησε το The Lighthouse (2019), ένας ανατριχιαστικός ψυχολογικός χορός ανάμεσα στον Γουίλεμ Νταφόε και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, αναλαμβάνει τώρα το Nosferatu.

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον βαμπίρ κόμη Όρλοκ. Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ υποδύεται την Έλεν Χάτερ, τη γυναίκα με την οποία έχει εμμονή, και ο Νίκολας Χουλτ τον σύζυγό της, σε ένα καστ που περιλαμβάνει τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, την Έμα Κόριν και τον πάντα πολυάσχολο Νταφόε.

Η ταινία εποχής εμπνέεται από το κλασικό έργο του FW Murnau του 1922 με τον Μαξ Σρεκ και το εξαιρετικό ριμέικ του Werner Herzog του 1979 με τον Κλάους Κίνσκι.

Αλλά ο Έγκερς είναι βέβαιο ότι θα φέρει το συνηθισμένο τολμηρό όραμά του, την εκπληκτική οπτική και τον ανατριχιαστικό τόνο του. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο περιοδικό Empire, «έχει καιρό να υπάρξει μια γοτθική ταινία παλαιάς σχολής που να είναι πραγματικά τρομακτική». Ότι πρέπει δηλαδή για τις γιορτές.

Πηγή: BBC | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Searchlight Pictures