Ο παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ πρόβαρε τα αστεία του πριν τη μεγάλη βραδιά, έχοντας για ακροατήριο, τον Μέσι.

Ξέρετε, τον σκύλο από την ταινία «Ανατομία μιας πτώσης».

Βεβαίως, ο σκύλος φαινόταν να μην αντιδράει στο χιούμορ του Κίμελ. Ωστόσο, ο απτόητος Κίμελ δεν φάνηκε να επηρεάζεται καθώς επέλεξε να «ξεστομίσει» μια πληθώρα από αυτά. Κοινώς, κανείς δεν γλίτωσε.

«Μην κάνετε σαν να μην είχατε καμία σχέση με αυτό»

Ο Τζίμι Κίμελ για την Barbie: «Τι επίτευγμα να πάρεις μια πλαστική κούκλα που δεν αρέσει πια σε κανέναν – θα είχες περισσότερες πιθανότητες η γυναίκα μου να αγοράσει στην κόρη μας ένα πακέτο Marlboro Reds παρά μια κούκλα Barbie πριν από αυτή την ταινία.

«Το φόρεμά μου έχει καταστραφεί. Νομίζω ότι συνέβη κατά τη διάρκεια του I’m Just Ken. Είμαι αρκετά σίγουρη. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Συγγνώμη, η φωνή μου είναι επίσης λίγο χάλια. Μην κοιτάτε το πίσω μέρος του φορέματός μου»

Τώρα η Barbie είναι ένα φεμινιστικό είδωλο, χάρη στην Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία πολλοί πίστευαν ότι άξιζε να είναι υποψήφια για καλύτερη σκηνοθεσία απόψε. Περιμένετε ένα λεπτό – ξέρω ότι χειροκροτάτε, αλλά εσείς είστε αυτοί που δεν την ψηφίσατε, παρεμπιπτόντως. Μην κάνετε σαν να μην είχατε καμία σχέση με αυτό».

Για τον Μέσι, τον σκύλο από το «Ανατομία μιας πτώσης»: «Ο Μέσι έχει μια σκηνή με υπερβολική δόση … Έχω να δω Γάλλο ηθοποιό να τρώει εμετό έτσι από την εποχή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ».

Για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την Τζόντι Φόστερ: «Το 1976, η Τζόντι Φόστερ ήταν αρκετά νέα για να παίξει την κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τώρα είναι 20 χρόνια μεγαλύτερη για να είναι η κοπέλα του».

«Συνασπισμός δυνατών»

Για τις απεργίες του Sag-Aftra: «Αυτή η μακρά και δύσκολη στάση εργασίας μας δίδαξε ότι αυτή η πολύ παράξενη πόλη μας -όσο επιτηδευμένη και επιφανειακή μπορεί να είναι- στην καρδιά της είναι μια συνδικαλιστική πόλη. Δεν είναι απλώς ένα μάτσο βαριά μποτοξισμένα (άτομα), smoothie Hailey-Bieber, διαβητικών που κάνουν χρήση φαρμάκων, ευαίσθητων στη γλουτένη, νεόπλουτων μωρών με τσιουάουα.

Πρόκειται για έναν συνασπισμό δυνατών, σκληρά εργαζόμενων, ψυχικά σκληρών Αμερικανών εργατών- γυναικών και ανδρών».

«Ευχαριστώ αδερφέ»

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για το βραβείο καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για την ταινία Οπενχάιμερ: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την απαίσια παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κτηνίατρό μου – εννοώ τη σύζυγό μου, Σούζαν Ντάουνι, εκεί πέρα – που με βρήκες, ένα σκυθρωπό ζώο και με αγάπησες για να με επαναφέρεις στη ζωή.

«Είναι αλήθεια, τα πάτε πολύ καλά, συγχαρητήρια. Αλλά νομίζω ότι κατάλαβα κάπως γιατί το ονόμασαν «Barbenheimer» και δεν το ονόμασαν «Oppenbarbie»

Γι’ αυτό είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον στυλίστα μου σε περίπτωση που δεν το κάνει κανείς άλλος. Και τον εδώ και σαράντα χρόνια δικηγόρο μου στον τομέα της ψυχαγωγίας, τον Τομ Χάνσεν, – τα πρώτα μισά από τα οποία τα πέρασε προσπαθώντας να με ασφαλίσει και να με βγάλει από τη φυλακή. Ευχαριστώ αδερφέ».

Α’ Γυναικείου ρόλου και Α’ Ανδρικού ρόλου

Η Έμα Στόουν αφού κέρδισε το βραβείο Α’ γυναικείας ερμηνείας για την ταινία Poor Things: «Το φόρεμά μου έχει καταστραφεί. Νομίζω ότι συνέβη κατά τη διάρκεια του I’m Just Ken. Είμαι αρκετά σίγουρη. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Συγγνώμη, η φωνή μου είναι επίσης λίγο χάλια. Μην κοιτάτε το πίσω μέρος του φορέματός μου».

Ο Κίλιαν Μέρφι για τη βράβευσή του με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου ως Οπενχάιμερ: «Είμαι ένας πολύ περήφανος Ιρλανδός που στέκομαι εδώ απόψε. Κάναμε μια ταινία για τον άνθρωπο που δημιούργησε την ατομική βόμβα και καλώς ή κακώς ζούμε όλοι στον κόσμο του Οπενχάιμερ, οπότε θα ήθελα πραγματικά να το αφιερώσω στους απανταχού ειρηνοποιούς».

«Δεν με συμπαθούσες αλλά ήσουν καλή»

Η Billie Eilish για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το What Was I Made For?: «Θέλω να ευχαριστήσω την καλύτερή μου φίλη Zoe που έπαιζε Barbie μαζί μου στην παιδική μου ηλικία και ήταν πάντα στο πλευρό μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους χορού μου όταν μεγάλωνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες της χορωδίας μου – τη Miss Freedham, που πίστευε σε μένα, και εσένα Miss T, που δεν με συμπαθούσες αλλά ήσουν καλή στη δουλειά σου».

«Barbenheimer» vs «Oppenbarbie»

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμιλι Μπλαντ για την Barbie εναντίον του Οπενχάιμερ.

Μπλαντ: «Λοιπόν, έτσι όπως εξελίχθηκε η φετινή σεζόν των βραβείων, δεν ήταν και τόσο μεγάλη η αντιζηλία. Απλά αφήστε το να περάσει».

Γκόσλινγκ: «Είναι αλήθεια, τα πάτε πολύ καλά, συγχαρητήρια. Αλλά νομίζω ότι κατάλαβα κάπως γιατί το ονόμασαν «Barbenheimer» και δεν το ονόμασαν «Oppenbarbie».

Μπλάντ: «Γιατί;»

Γκόσλινγκ: «Νομίζω ότι εσείς ήσασταν στην ουρά του, επειδή καβαλήσατε την ουρά της Barbie όλο το καλοκαίρι».

Μπλάντ: «Ευχαριστώ για το Kensplaining, κύριε-πρέπει-να-βάψω-τους-κοιλιακούς-μου-για-να-ψηφιστώ. Δεν βλέπεις τον Ρόμπερτ Ντάουνι να το κάνει αυτό».

