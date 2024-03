Ο John Cena βγήκε γυμνός στα Όσκαρ – Η στιγμή που τον ντύνουν επί σκηνής

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς των 96ων βραβείων Όσκαρ ήταν η εμφάνιση του ηθοποιού John Cena γυμνού στη σκηνή για να παραδώσει το βραβείο Καλύτερων Κουστουμιών.

Ο σταρ του WWE και ηθοποιός John Cena εμφανίστηκε ολόγυμνος στο Dolby Theatre, χρησιμοποιώντας τον φάκελο του νικητή για να καλύψει τα επίμαχα σημεία.

John Cena walks onto the #Oscars stage. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/zPrsl5oiCy

Ο John Cena θέλησε με τον τρόπο του να τονίσει πόσο σημαντικά είναι τα κουστούμια, κάνοντας και μια σύνδεση με τα Όσκαρ πριν από 50 χρόνια.

Η εμφάνιση του John Cena ήταν μια αναφορά στον ακτιβιστή και φωτογράφο Ρόμπερτ Οπέλ, ο οποίος το 1974 έτρεξε γυμνός στη σκηνή, διακόπτοντας την 46η τελετή απονομής των Όσκαρ την ώρα που ο Ντέιβιντ Νίβεν προσφωνούσε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο John Cena, που θα απένειμε το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών, δεν παρέδωσε γυμνός το αγαλματίδιο.

«Κουστούμια… είναι τόσο σημαντικά. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει. Δεν μπορώ να ανοίξω τον φάκελο. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Όσο το κοινό έβλεπε κλιπάκια από τις υποψήφιες ταινίες, η παραγωγή τον έντυσε πολύ γρήγορα πάνω στη σκηνή.

Και το Όσκαρ πήρε, τελικά, το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

What you didn’t see on TV: John Cena’s quick change. pic.twitter.com/h9tXdZXd1g

— Vulture (@vulture) March 11, 2024