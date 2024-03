H Έμα Στόουν πήρε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Poor Things – Το «δώρο ζωής» από τον Γιώργο Λάνθιμο

Στην Έμα Στόουν για το Poor Things το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου!

Πολύ συγκινημένη στη σκηνή η Έμα Στόουν είπε ότι μοιράζεται το βραβείο με τις τέσσερις συνυποψήφιές της, ενώ αποθέωσε τον σκηνοθέτη της ταινίας Γιώργο Λάνθιμο, τον οποίο μάλιστα αγκάλιασε ενώ ανέβαινε στη σκηνή!

Στη συνέχεια, αποκάλεσε «δώρο ζωής» από τον Γιώργο Λάνθιμο τον ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ, ο οποίος μάλιστα της έδωσε και το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας της!

Μάλιστα, πριν κατέβει από τη σκηνή έκανε λόγο για ένα μικρό ατύχημα με το πίσω μέρος του φορέματός της και παρακάλεσε τον κόσμο «να μην κοιτάξει».

«Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you.»

