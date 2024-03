Στον Κίλιαν Μέρφι το Όσκαρ το Α’ Ανδρικού Ρόλου – Πού το αφιέρωσε

Στο πιο… αναμενόμενο Όσκαρ της βραδιάς, ο Κίλιαν Μέρφι κατέκτησε το Όσκαρ του Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Το εν λόγω Όσκαρ έρχεται για την ερμηνεία του Κίλιαν Μέρφι στην ταινία Οπενχάιμερ, η οποία κατακτά το 5ο αγαλματίδιο της βραδιάς.

«Αφιερώνω το Όσκαρ αυτό σε όσους πολεμούν για την ειρήνη» είπε καθώς παραλάμβανε το Όσκαρ!

Cillian Murphy accepts the Oscar for Best Actor for “Oppenheimer.” It’s his first Oscar win and first nomination.#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/DjRn9ahzyF

— ABC News (@ABC) March 11, 2024