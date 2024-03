Οι σταρ φορούν κόκκινες καρφίτσες για τη Γάζα στα Όσκαρ

Διασημότητες όπως η Billie Eilish, η σκηνοθέτις Ava DuVernay, ο πρωταγωνιστής του «Poor Things» Mark Ruffalo, ο Ramy Youssef και πολλοί άλλοι εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί για τα 96α βραβεία Όσκαρ φορώντας κόκκινες καρφίτσες για την υποστήριξη της κατάπαυσης του πυρός στο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς μια διαμαρτυρία καθυστέρησε τις αφίξεις των σταρ.

Οι καρφίτσες αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από την Artists4Ceasefire, μια ομάδα ατόμων της βιομηχανίας του θεάματος που συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς τον Τζο Μπάιντεν για να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός

«Όλοι ζητάμε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ζητάμε την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων. Θέλουμε πραγματικά μόνιμη δικαιοσύνη και ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό», δήλωσε ο Youssef κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κόκκινο χαλί. «Θέλουμε πραγματικά να πούμε,«ας σταματήσουμε να σκοτώνουμε παιδιά».

Υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να επεξεργαστούμε και νιώθουμε ότι ο ευκολότερος τρόπος για να κάνουμε τις συζητήσεις που θέλει ο κόσμος είναι όταν δεν υπάρχει ενεργή εκστρατεία βομβαρδισμών».

«Κατάπαυση του πυρός τώρα! Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»

Οι καρφίτσες αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από την Artists4Ceasefire, μια ομάδα ατόμων της βιομηχανίας του θεάματος που συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς τον Τζο Μπάιντεν για να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός.

«Πέρα από τον πόνο και το πένθος μας για όλους τους ανθρώπους εκεί και τους αγαπημένους τους σε όλο τον κόσμο, μας παρακινεί η ακλόνητη θέληση να υπερασπιστούμε την κοινή μας ανθρωπιά.

Στεκόμαστε υπέρ της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας και της ειρήνης για όλους τους ανθρώπους – και έχουμε την βαθιά επιθυμία να σταματήσει η αιματοχυσία», αναφέρει η επιστολή, την οποία υπογράφουν διασημότητες όπως ο Mark Ruffalo, η Kristen Stewart, ο Mahershala Ali, η Jennifer Lopez και η Ava DuVernay.

Μαζί με τους Eilish, Ruffalo, DuVernay και Youssef, τις καρφίτσες φορούσαν επίσης ο ηθοποιός του Nimona, Eugene Lee Yang, ο σκηνοθέτης Misan Harriman, υποψήφιος για καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης για το The After, και η σεναριογράφος-σκηνοθέτις Kaouther Ben Hania, υποψήφιος για καλύτερο ντοκιμαντέρ για το Four Daughters.

Πριν και κατά τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από το Cinerama Dome στο Χόλιγουντ. Φώναζαν στους θαυμαστές και στους αστέρες: «Κατάπαυση του πυρός τώρα! Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Οι «εκατοντάδες» διαδηλωτές καθυστέρησαν επίσης την άφιξη πολλών μεγάλων σταρ, με έναν δημοσιογράφο των New York Times να υποστηρίζει ότι «έκλεισαν τη διασταύρωση των οδών Highland και Fountain, μια κύρια λεωφόρο». Ο δημοσιογράφος σημείωσε επίσης ότι η Ακαδημία έστειλε αμαξάκια του γκολφ για να περισυλλέξουν τους σταρ που κόλλησαν.

*Με πληροφορίες από Guardian