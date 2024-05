Το πέρασμα Beit Hanoon (Erez), το βόρειο συνοριακό πέρασμα της Λωρίδας της Γάζας με το Ισραήλ, άνοιξε για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, επιτρέποντας τη διέλευση 31 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν ότι δεν θα δεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Την ίδια ώρα ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για τη στάση της στις διαπραγματεύσεις.

Τουλάχιστον 34.568 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 77.765 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα.

08:34 Περισσότερες από 1.600 συλλήψεις σε διαμαρτυρίες σε 30 πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις τουλάχιστον 38 φορές σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ από τις 18 Απριλίου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν περισσότερα από 1.600 άτομα σε 30 πανεπιστήμια και κολέγια για διαδηλώσεις που ζητούσαν τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας.

08:10 Πρώτη ψηφοφορία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τη διεύρυνση του ορισμού του αντισημιτισμού

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη με ψηφοφορία της τη διεύρυνση του ορισμού του αντισημιτισμού που χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας, μέτρο που προτάθηκε σε αντίδραση στο κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων που σαρώνει τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Μέρος της αμερικανικής πολιτικής τάξης κατηγορεί τους συμμετέχοντες στις μαζικές κινητοποιήσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια για «αντισημιτισμό», επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, συνθήματα εχθρικά έναντι του Ισραήλ, μέγα συμμάχου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση νόμου που εγκρίθηκε χθες από κοινοβουλευτικούς και των δυο κομμάτων πρακτικά υιοθετεί τον ορισμό του αντισημιτισμού τον οποίο προτείνει η Διεθνής Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA).

Κατ’ αυτόν, «αντισημιτισμός είναι συγκεκριμένη αντίληψη για τους Εβραίους που μπορεί να εκδηλώνεται με την έκφραση μίσους εναντίον τους», και «οι ρητορικές και έμπρακτες εκδηλώσεις μίσους βάζουν στο στόχαστρο Εβραίους ή/και ιδιοκτησιακά τους στοιχεία, θεσμούς της κοινότητάς τους και χώρους λατρείας».

07:44 Περισσότεροι από 50 Δημοκρατικοί στέλνουν ανοιχτή επιστολή στον Μπάιντεν ζητώντας του να αποτρέψει την επίθεση στη Ράφα

Πενήντα επτά Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψει μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Η ομάδα, με επικεφαλής τις αντιπροσώπους Pramila Jayapal και Madeleine Dean, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να δράσουν για να προστατεύσουν αθώες ζωές» εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

«Σας προτρέπουμε να επικαλεστείτε την ισχύουσα νομοθεσία και πολιτική για να παρακρατήσετε αμέσως ορισμένη επιθετική στρατιωτική βοήθεια προς την ισραηλινή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας που προέρχεται από τη νομοθεσία που έχει ήδη υπογραφεί σε νόμο, προκειμένου να προλάβετε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα», αναφέρει η επιστολή.

07:24 Ένταση στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UCLA) ενώ η Αστυνομία διατάσσει τη διάλυση μεγάλης φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης

🚨#BREAKING: The Los Angeles Police Department has just issued a citywide tactical alert for the UCLA campus. as Larger numbers of LAPD and other officers in riot gear are now arriving preparing for possible unrest tonight 🎥 video by @BillMelugin_ pic.twitter.com/9oojol23qJ — wayBackinTimes (@waybackintimes) May 2, 2024

Students chant they’re not leaving. Near me is are buckets with water and another with heat gloves and a sign that reads : “In case of tear gas” pic.twitter.com/GBQcv4GDdw — Ruben Vives (@LATvives) May 2, 2024

BREAKING: California Highway Patrol with zip ties and crowd control gear, have started to mobilize outside the UCLA “Gaza Solidarity Encampment”. pic.twitter.com/3oV5FbeSS8 — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) May 2, 2024

07:13 Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική και νότια Γάζα

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μεταδίδει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στο κέντρο της Γάζας και από βομβαρδισμούς ανατολικά της Φουχάρι στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών αναφέρθηκαν και παιδιά, αναφέρει η Wafa.

07:00 Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες των φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια

Εδώ και αρκετές ημέρες οι φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων πραγματοποιούν διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στη Γάζα. Την Τρίτη η αστυνομία εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου οι μαθητές έχουν κατασκηνώσει από τις 17 Απριλίου. Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τις δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ο οποίος είπε ότι η διαμαρτυρία «πρέπει να τελειώσει τώρα». Περισσότερα εδώ.

06:43 ΗΠΑ: Τουλάχιστον 20 διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας

Τουλάχιστον 20 διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθησαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ντάλας (UTD), σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Αρκετές δεκάδες άνθρωποι έστησαν σκηνές στην πλατεία Chess Plaza του UTD το πρωί της Τετάρτης, με μία πινακίδα να γράφει «Καλώς ήρθατε στην πλατεία απελευθέρωσης της Γάζας».

Η αστυνομία εθεάθη να διαλύει τον καταυλισμό και να συλλαμβάνει διαδηλωτές για εγκληματική καταπάτηση το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν είναι σαφές πόσοι από τους διαδηλωτές είναι φοιτητές του πανεπιστημίου.

Officers in riot gear are taking down parts of the encampment set up at University of Texas, Dallas pic.twitter.com/RiX0riDfYC — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) May 1, 2024

The crowd at the University of Texas Dallas is now five times the size of was when I left the liberated zone earlier today before law enforcement forcefully dispersed the camp, trashed it, and arrested some protesters. Now, the crowd is chanting «You Failed Uvalde.» pic.twitter.com/it2FgkxyUH — steven monacelli (@stevanzetti) May 1, 2024

BREAKING: Governor Abbot has sent in State Troopers to the University of Texas The students chant “You don’t scare us” and “Get off our campus”. These students are true Americans pic.twitter.com/lkaR7T70DP — Khalissee (@Kahlissee) April 24, 2024

06:32 Το τεχνητό λιμάνι που κατασκευάζει ο στρατός των ΗΠΑ στη Γάζα είναι κατά το 50% έτοιμο

Οι εργασίες κατασκευής από τον αμερικανικό στρατό τεχνητού, προσωρινού λιμένα, ο οποίος αναμένεται να επιτρέψει την παράδοση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και πλέον, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Μπροστά στις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που εγείρει το Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον παλαιστινιακό θύλακο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε στις αρχές του Μαρτίου το σχέδιο για την κατασκευή προσωρινού τεχνητού λιμανιού.

«Μέχρι σήμερα, έχουμε ολοκληρώσει κατά 50% και πλέον την εγκατάσταση του λιμανιού» αυτού, είπε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

06:26 Για το Ισραήλ, η διακοπή σχέσεων με την Κολομβία αποτελεί «επιβράβευση» της Χαμάς

Η απόφαση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας να διακόψει τις σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ αποτελεί «επιβράβευση» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, έκρινε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, χαρακτηρίζοντας «αντισημίτη» τον Γουστάβο Πέτρο.

«Ο κολομβιανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί να επιβραβεύσει τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς και τήρησε αυτή την υπόσχεση», ανέφερε ο κ. Κατς μέσω X. Ο κ. Πέτρο ανήγγειλε διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

06:19 Η Χαμάς χαρακτηρίζει «νίκη» τη διακοπή των σχέσεων της Κολομβίας με το Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εξήρε την απόφαση του κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέδρο να προχωρήσει στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της Κολομβίας με το Ισραήλ, εξαιτίας του τρόπου που διεξάγεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς κατ’ αυτόν διαπράττεται «γενοκτονία» στον θύλακο.

«Εκτιμάμε τη θέση του κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέδρο (…) την οποία θεωρούμε νίκη για τις θυσίες του λαού μας και τη δίκαιη υπόθεσή του», ανέφερε η διεύθυνση της Χαμάς σε ανακοίνωσή της, παροτρύνοντας κι άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής να προχωρήσουν στη «διακοπή» των σχέσεών τους με το Ισραήλ.

06:12 Η Κολομβία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ, κατηγορώντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα), οι διπλωματικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ θα διακοπούν», τόνισε ο Γκουστάβο Πέτρο –ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά– κατά τη διάρκεια ομιλίας που εκφώνησε χθες Τετάρτη στην Μπογοτά για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ο κολομβιανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει από την 20ή Φεβρουαρίου το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του στον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος προκάλεσε πολιτική θύελλα συγκρίνοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα με την εξόντωση των εβραίων από τους ναζί.

06:00 ΟΗΕ: Χερσαία επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε «απερίγραπτη τραγωδία»

Αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα εκτυλιχτεί «απερίγραπτη τραγωδία», προειδοποιεί σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα εχθές ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την αρωγή.

«Η αλήθεια είναι ότι χερσαία επιχείρηση στη Ράφα θα προκαλούσε απλούστατα απερίγραπτη τραγωδία. Κανένα ανθρωπιστικό σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά λεπτομέρειες», τονίζει ο κ. Γκρίφιθς στην κατακλείδα του κειμένου.

Έδωσε στη δημοσιότητα την ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του να διατάξει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

Ο κ. Νετανιάχου επιμένει σε αυτό παρά τις προειδοποιήσεις πολλών πρωτευουσών, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσιγκτον, και ανθρωπιστικών οργανισμών, που φοβούνται μαζικές απώλειες στις τάξεις των αμάχων στην πόλη αυτή, που έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, φιλοξενεί κάπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιους.