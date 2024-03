O Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κατέκτησε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου – Η αναφορά στην «φριχτή παιδική ηλικία»

Το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου πάει στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για την ταινία Οπενχάιμερ!

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φριχτή παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία, με αυτή τη σειρά. Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. Με βρήκε ένα παρατημένο κουτάβι και με υιοθέτησε. Σε αυτή την ταινία με περιέβαλαν με τους καλύτερους ηθοποιούς και αυτοί με έκαναν ακόμα καλύτερο άνθρωπο… Θέλω να ευχαριστήσω και τη στυλίστα μου – γιατί κανείς δεν ευχαριστεί στυλίστες; Σε όσους για όλη την καριέρα μου με έσωζαν από τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ…» θα πει κατά τη διάρκεια της παραλαβής του βραβείου του!

“I’d like to thank my terrible childhood and the Academy in that order.”

Robert Downey Jr. accepts his first Oscar for Actor in a Supporting Role for “Oppenheimer.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/R9f5fQ5MBV

— ABC News (@ABC) March 11, 2024