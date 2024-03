Τρία συνεχόμενα Όσκαρ για το Poor Things!

Τρία… συνεχόμενα Όσκαρ κέρδισε το Poor Things σε μια καταπληκτική στιγμή για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου!

Το Poor Things κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων, όπου ήταν μίνι φαβορί το Maestro.

The Academy Award for Best Hair & Makeup goes to… ‘Poor Things’! #Oscars pic.twitter.com/JmxLsn7YBq — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston accept the award for Best Makeup and Hairstyling for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/m6aXiolWh6 — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Επιπλέον, κέρδισε και τη Σκηνογραφία, που ήταν μια από τις πιο αμφίρροπές κατηγορίες (βρισκόταν απέναντι στο Barbie).

Congratulations to the talented production design team behind ‘Poor Things’! #Oscars pic.twitter.com/3cGz0bm6zi — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024

James Price, Shona Heath and Zsuzsa Mihalek accept the award for Best Production Design for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/FIFe2ClMLy — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Ακόμα, κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών, μια κατηγορία στην οποία ήταν ο απόλυτο φαβορί!