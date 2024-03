Στην Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου – «Τόσα χρόνια ήθελα να είμαι διαφορετική»

Το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, το πρώτο από τα μεγάλα της βραδιάς, κέρδισε η Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Παιδιά του Χειμώνα».

«Τόσα χρόνια ήθελα να είμαι διαφορετική και συνειδητοποίησα ότι το μόνο που έπρεπε είναι να είμαι ο εαυτός μου» είπε κατά τη διάρκεια της παραλαβής του βραβείου της.

Πρόκειται για ένα από… τα πιο σίγουρα Όσκαρ της βραδιάς.

