Βρετανός υπήκοος, ηλικίας 73 ετών, είναι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του εν μέσω αναταράξεων στο αεροπλάνο της Singapore Airlines, το οποίο εκτελούσε την πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης, όπου προσγειώθηκε το αεροπλάνο, ο 73χρονος πιθανώς έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Ο 73χρονος ταξίδευε με την σύζυγό του η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθει η κατάσταση της υγείας της.

Οι τραυματίες είναι 30 εκ των οποίων οι 14 βρίσκονται στο νοσοκομείο και οι επτά σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα όσα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μπαγκόνγκ, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι επτά άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτήση θρίλερ της Singapore Airlines που έπεσε σε αναταράξεις ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο-Σιγκαπούρη.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες επιβαινόντων, το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος, ενώ αρκετοί χτύπησαν στο κεφάλι.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το Reuters μέσα από το αεροπλάνο σοκάρουν.

Στο πάτωμα έχουν πέσει οι δίσκοι με τα φαγητά που προορίζονταν για τους επιβάτες. Στην καμπίνα έχουν πέσει οι μάσκες οξυγόνου ενώ κάποιοι επιβαίνοντες είναι γεμάτοι αίματα στο πρόσωπο.

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Σε ένα σημείο του ταξιδιού, το αεροσκάφος Boeing της Singapore Airlines έπεσε σε ένα κενό αέρος που το ώθησε να πέσει περίπου 6.000 πόδια. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλοι 30.

Οι επιβάτες πασχίζουν να κρατηθούν στις θέσεις και προσεύχονται εν μέσω σφοδρών αναταράξεων. Επικρατεί πανικός και ακούγονται ουρλιαχτά.

