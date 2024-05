Φιορεντίνα: Με αυτή την εμφάνιση θα παραταχθεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό (pic)

Ο ιστορικός τελικός του Ολυμπιακού απέναντι στην Φιορεντίνα στο Conference League πλησιάζει.

Η σειρά με την οποία έχει «βγει» το ζευγάρι του τελικού, καθόρισε και τις εμφανίσεις που θα φορέσει η κάθε ομάδα στο μεγάλο ματς της 29ης Μαΐου στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την παραδοσιακή ερυθρόλευκη φανέλα του, ενώ η Φιορεντίνα θα παραταχθεί με τη δεύτερη φανέλα της, η οποία είναι λευκή με ορισμένες μωβ λεπτομέρειες στα μανίκια και στο κέντρο της, απεικονίζοντας τις βιολέτες που είναι και το σήμα της ιταλικής ομάδας.

Just over one week to go to the #UECLfinal 👊#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #UECL pic.twitter.com/6L9aKty7Mg

