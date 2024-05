O πιλότος… Eli Kopter και η viral θεωρία συνωμοσίας για τον θάνατο του Ραϊσί

Κύμα θεωριών συνωμοσίας για τον θάνατο του Iρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί μετά την συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε, ξεσήκωσε μια εμφανώς χιουμοριστική ανάρτηση που έγινε viral στα Social Media.

Σύμφωνα με την «Jerusalem Post», πολλοί χρήστες, χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για αστείο, το πήραν στα σοβαρά, και πολλοί το μοιράστηκαν ακόμη και ως ένδειξη επιτυχίας της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι χρήστες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για μία ανάρτηση Ισραηλινών ακολούθων στa social media αναφορικά με τη απώλεια του Ιρανού προέδρου.

«Ο πιλότος του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος είναι ένας πράκτορας της Mοσάντ που ονομάζεται Eli Kopter», έγραψε ένας άγνωστος χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απίθανη θεωρία συνωμοσίας εξαπλώθηκε γρήγορα από τους Ισραηλινούς που πανηγύριζαν για τον θάνατο του Εμπραχίμ Ραϊσί, προσθέτει το δημοσίευμα.

Here is a rare footage of the MOSAD agent named Eli Copter who is suspected to be the pilot of the Iranian chopper. Here we can see him training in a flight simulation. pic.twitter.com/XQJLE1QNxC — The enchanted Prince (@Bayalumaya1) May 20, 2024

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένας παρουσιαστής στο γαλλόφωνο ισραηλινό ειδησεογραφικό κανάλι i24news.

«Λυπούμαστε για το λάθος που ειπώθηκε on air και ζητάμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές», ανακοίνωσε η διεύθυνση του γαλλόφωνου ισραηλινού ειδησεογραφικού καναλιού «i24news» προσθέτοντας: «Θα πάρουμε το μάθημά μας από το περιστατικό και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθούν λάθη αυτού του τύπου».

Παράλληλα, σύμφωνα με το «Iran International», η συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας γύρω από την εμπλοκή της Μοσάντ στη συντριβή του ελικοπτέρου όπου επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος έφθασε και στο επίσημο κανάλι του Telegram της Χαμάς, το οποίο το ανέφερε ως πραγματικό γεγονός.

Πολλοί ήταν βέβαια και εκείνοι που έκαναν χιούμορ με το όνομα του πιλότου και δήθεν πράκτορα.

On behalf of all Iranians, thank you Eli Kopter 🙌🏼 pic.twitter.com/EhgkUZaIzR — ♔ Yassi ♔ (@YassiGe) May 20, 2024

On behalf of all Iranians, thank you Eli Kopter 🙌🏼 pic.twitter.com/EhgkUZaIzR — ♔ Yassi ♔ (@YassiGe) May 20, 2024