Η νέα ταινία του Χόλιγουντ «Young Woman and the Sea» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της Γερτρούδη (Τρούντι) Έντερλε η οποία ήταν Αμερικανίδα χρυσή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης και η πρώτη γυναίκα που κολύμπησε στη Μάγχη.

Το 1926, η αθλήτρια κολύμπησε από τη βόρεια Γαλλία έως τη νότια αγγλική ακτή σε 14 ώρες και 31 λεπτά ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών κατά μία ώρα και 59 λεπτά. Κερδίζοντας επάξια μια θέση μαζί με άλλους θρύλους και πρωτοπόρους της κολύμβησης.

Παρά την εορταστική παρέλαση στη Νέα Υόρκη κατά την επιστροφή της, το όνομα και τα επιτεύγματα της Έντερλε δεν είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό όσο εκείνα άλλων μορφών του αθλητισμού. «Ειλικρινά, πιθανότατα κατά ένα μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται στο ότι ήταν γυναίκα» είπε στο Reuters η ηθοποιός Ντέιζι Ρίντλεϊ, η οποία υποδύεται την Ολυμπιονίκη στην ταινία της Disney.

daisy ridley – young woman and the sea behind the scenes pic.twitter.com/AYlPzFj2ns

— best of daisy ridley ❁ (@dazzridleyposts) June 19, 2022