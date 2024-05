Ο Κέβιν Κόστνερ δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του στις Κάννες

«Horizon: An American Saga», το γουέστερν έπος του Κέβιν Κόστνερ που παίρνει όλα τα ρίσκα, μπήκε στις Κάννες την Κυριακή, κερδίζοντας επτά λεπτά χειροκροτήματα.

Ο Κόστνερ ήταν εμφανώς συγκινημένος καθώς η ταινία έλαβε τεράστια αποδοχή με παρατεταμένα χειροκροτήματα και συνθήματα όπως η επανάληψη του ονόματός του «Kevin! Kevin! Kevin!». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κόστνερ ευχαρίστησε το κοινό και υποσχέθηκε «τρεις ακόμη» συνέχειες του franchise «Horizon», το οποίο ήδη πρόκειται να αποκτήσει συνέχεια τον Αύγουστο.

«Λυπάμαι που έπρεπε να χειροκροτήσετε τόσο πολύ για να καταλάβω ότι πρέπει να μιλήσω», είπε ο Κόστνερ υπό δυνατά γέλια. «Τόσοι πολλοί καλοί άνθρωποι.

Μια τόσο καλή στιγμή, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους ηθοποιούς που ήρθαν μαζί μου, για τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα και συνέχισαν να δουλεύουν. Είναι μια ευχάριστη δουλειά και χαίρομαι πολύ που την βρήκα. Δεν υπάρχει άλλο μέρος σαν αυτό εδώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό – ούτε και τα παιδιά μου θα το ξεχάσουν».

Kevin Costner gets teary-eyed during the standing ovation for his film “Horizon: An American Saga” at Cannes. pic.twitter.com/ddOxeGUprm

— Variety (@Variety) May 19, 2024