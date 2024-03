Η ουκρανική πολεμική ταινία «20 ημέρες στη Μαριούπολη» κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ

Η ουκρανική ταινία «20 ημέρες στη Μαριούπολη», η οποία γυρίστηκε μέσα στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των ρωσικών δυνάμεων, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ στα βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες.

Σε σκηνοθεσία του Mstyslav Chernov, ενός Ουκρανού δημοσιογράφου που κατέγραψε την εισβολή στις αρχές του 2022, το «20 ημέρες στη Μαριούπολη» απέσπασε ευρεία αναγνώριση μετά την πρεμιέρα του στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance το 2023, με τον Peter Bradshaw του Guardian να το αποκαλεί «μια καυστική ταινία [που] αποτελεί τρομερό μάρτυρα αυτού του μεγάλου εγκλήματος» σε μια κριτική πέντε αστέρων.

20 Days in Mariupol wins the award for Best Documentary Feature #Oscars2024 pic.twitter.com/DfijqZVvwJ

— Total Film (@totalfilm) March 11, 2024