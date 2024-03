Τέσσερα Όσκαρ για το Poor Things του Λάνθιμου και μεγάλος νικητής το Οπενχάιμερ – Όλα όσα συνέβησαν

Σε μια σπουδαία βραδιά για το Poor Things και τον Γιώργο Λάνθιμο εξελίχθηκε η 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ!

Η ταινία του έλληνα σκηνοθέτη κατάκτησε τέσσερα βραβεία Όσκαρ: Αυτό του καλύτερου Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων, της Καλύτερης Σκηνογραφίας, των Καλύτερων Κοστουμιών και φυσικά του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Έμα Στόουν, ως Μπέλα Μπάξτερ!

«My dress is broken. I’m pretty sure it happened during ‘I’m Just Ken.'» Emma Stone has a hilarious start to her Oscars acceptance speech for Best Actress for «Poor Things.»#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/pynAPcDeUL — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Μεγάλος νικητής της βραδιάς το «Οπενχάιμερ», το οποίο φεύγει από το Λος Άντελες με 7 αγαλματίδια. Πρόκειται για τα: Οσκαρ Α’ Ανδρικού (Κίλιαν Μέρφι), Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), Όσκαρ Μοντάζ, Όσκαρ Φωτογραφίας, Όσκαρ Μουσικής και Όσκαρ Σκηνοθεσίας και φυσικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Με λίγες αναφορές στον πόλεμο που μαίνεται στη Γάζα, αλλά και ελάχιστες πολιτικές αναφορές (εξαίρεση οι νικητήριοι λόγοι στο Όσκαρ Ντοκιμαντέρ και το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, αλλά και το «καρφί» του Τζίμι Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ), η βραδιά κύλησε χωρίς απρόοπτα, σε ομαλούς (και ίσως λίγο βαρετούς) ρυθμούς.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν -και φέτος- ο φόρος τιμής που αποδόθηκε σε όσους καλλιτέχνες έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που μας πέρασε, με τον Αντρέα Μποτσέλι και τον γιο του Ματέο να μαγεύουν το κοινό του «Dolby Theatre» με τις φωνές τους.

Όλα όσα συνέβησαν στην μεγάλη βραδιά

Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος ανέλαβε για 4η φορά την παρουσίση της μεγάλης βραδιάς, άνοιξε το σόου με ένα σύντομο, προηχογραφημένο σκετς με την πρωταγωνίστρια της «Barbie» Μάργκοτ Ρόμπι και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή καταχειροκροτούμενος.

Ο παρουσιαστής συμπεριέλαβε τον Μέσι, τον σκύλο από την ταινία «Anatomy of a Fall», στον μονόλογό του για τα Όσκαρ και η κάμερα στράφηκε προς το ζώο που καθόταν δίπλα στο αφεντικό του.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ταινία «Anatomy of a Fall» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της.

Η Ζιστίν Τριέ, που σκηνοθέτησε την ταινία, μοιράζεται το βραβείο με τον σύντροφό της Αρτίρ Αραρί, με τον οποίο συνυπέγραψαν το σενάριο—που δημιούργησαν εν μέσω της πανδημίας. Το φιλμ, που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ανατέμνει την διάλυση ενός γάμου κι αφήνει πάντα να πλανώνται αμφιβολίες για την αλήθεια.

Justine Triet and Arthur Harari accept the award for Best Original Screenplay for «Anatomy of a Fall.»#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/gHsYV8SOuC — ABC News (@ABC) March 10, 2024

Στην πιο άβολη στιγμή της βραδιάς, ο πρώην παλαιστής και νυν ηθοποιός, Τζον Σίνα, έδωσε το Όσκαρ για τον καλύτερο σχεδιασμό κοστουμιών. Ο Σίνα εμφανίστηκε στη σκηνή όπως τον γέννησε η μητέρα του, με τον φάκελο να κρύβει το επίμαχο σημείο και… προκάλεσε την αμηχανία των ηθοποιών που βρίσκονταν το κατάμεστο «Dolby Theatre».

Οι μεγάλοι νικητές και οι χαμένοι

Το πρώτο της αγαλματίδιο της βραδιάς για το Poor Things ήρθε στην κατηγορία Καλύτερου Μακιγιάζ / Κομμώσεων και στη συνέχεια ήρθαν μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά άλλα δύο, αυτό της Σκηνογραφίας και αυτό των Καλύτερων Κοστουμιών.

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston accept the award for Best Makeup and Hairstyling for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/m6aXiolWh6 — ABC News (@ABC) March 11, 2024

James Price, Shona Heath and Zsuzsa Mihalek accept the award for Best Production Design for “Poor Things.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/FIFe2ClMLy — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Στη συνέχεια, στην προτελευταία ανακοίνωση της βραδιάς και μετά από ένα θρίλερ για το ποια… Στόουν θα επικρατήσει (Έμα Στόουν ή Λίλι Γκλάντστοουν) o οσκαρικός φάκελος στην κατηγορία Α’ Γυναικείου άνοιξε και η νικήτρια της βραδιάς, την Εμα Στόουν για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου.

Είναι το δεύτερο Οσκαρ της καριέρας της, μιας και το 2017 είχε κερδίσει ξανά στην κατηγορία Α’ Γυναικείου ρόλου για το «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι και η δεύτερη πρωταγωνίστρια του Γιώργου Λάνθιμου που κερδίζει Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου μετά την επικράτηση της Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη» (στα Οσκαρ του 2019).

«Γιώργο σ’ ευχαριστώ για αυτή την ταινία, για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο αλλά επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο ακόμα και να ευχαριστήσω την οικογένειά μου – την μητέρα μου, τον άντρα μου. Την κόρη μου που γίνεται τριών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή μου πολύχρωμη και σινεμασκόπ…» είπε εμφανώς συγκινημένη παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο.

«Sandra, Annette, Carey, Lily: I share this with you. I am in awe of you.» Emma Stone accepts the Oscar for Best Actress for «Poor Things.»#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/YfXFufYoBG — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Κίλιαν Μέρφι για την ερμηνία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία.

Ο 47χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε (όπως ήταν αναμενόμενο) των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Cillian Murphy accepts the Oscar for Best Actor for “Oppenheimer.” It’s his first Oscar win and first nomination.#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/DjRn9ahzyF — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Η Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ κέρδισε το πρώτο βραβείο της βραδιάς: το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι των: Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Άνετη ήταν και η επικράτηση του Κρίστοφερ Νόλαν για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, με τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη να επικρατεί των: Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ κέρδισε τους Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»).

“I’d like to thank my terrible childhood and the Academy in that order.” Robert Downey Jr. accepts his first Oscar for Actor in a Supporting Role for “Oppenheimer.”#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/R9f5fQ5MBV — ABC News (@ABC) March 11, 2024

Αναλυτικά οι νικητές: