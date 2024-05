Ακόλουθος των ΗΠΑ και στο TikTok η Ευρώπη; – Στο «τραπέζι» η απαγόρευσή του

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν απέκλεισε την απαγόρευση του TikTok για το μπλοκ των 27 χωρών της ΕΕ, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την υπογραφή της νομοθεσίας από τον Τζο Μπάιντεν, που θα μπορούσε να περιορίσει την κοινωνική πλατφόρμα στις ΗΠΑ, εκτός εάν η εφαρμογή κόψει τους δεσμούς με την κινεζική μητρική της εταιρεία.

Σε μια συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής υποψηφίους των κομμάτων που συμμετέχουν στις φετινές ευρωεκλογές, η φον ντερ Λάιεν μίλησε για τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η ΕΕ για να μετριάσει τους κινδύνους που θα μπορούσε να θέσει η πλατφόρμα στα κράτη μέλη.

«Δεν αποκλείεται», δήλωσε σχετικά με μια πιθανή απαγόρευση, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που διοργανώθηκε από το Politico και το Studio Europa Maastricht.

«Η Επιτροπή ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο παγκοσμίως που απαγόρευσε το TikTok στα εταιρικά μας τηλέφωνα», υπενθύμισε μάλιστα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε ακριβώς τον κίνδυνο του TikTok».

Η ομάδα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε προηγουμένως επισημάνει ότι η φον ντερ Λάιεν δεν θα χρησιμοποιούσε την συγκεκριμένη πλατφόρμα ως μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δεύτερη επίσημη έρευνα για την TikTok, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ενδέχεται να παραβίασε τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών όταν ξεκίνησε το TikTok Lite στη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Επιτροπή έθεσε ιδιαίτερα θέμα για το «Task And Reward Program» της πλατφόρμας, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν πόντους, λέγοντας ότι η εταιρεία το ξεκίνησε «χωρίς προηγούμενη επιμελή αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγεται, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την εθιστική επίδραση των πλατφορμών, και χωρίς να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων».

«Η TikTok επιδιώκει πάντα να συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες ρυθμιστικές αρχές», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Ως εκ τούτου, αναστέλλουμε οικειοθελώς τις λειτουργίες ανταμοιβών στο TikTok Lite, ενώ αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες που έχουν εγερθεί».

