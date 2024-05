Λίβερπουλ: Υπέγραψε ο Σλοτ και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση (pic)

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για να αναλάβει και επίσημα τη Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Γιούρκεν Κλοπ που αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολλανδός υπέγραψε τα συμβόλαια με τους «κόκκινους» και πλέον απομένει μια μικρή εκκρεμότητα με κάποια χαρτιά όσον αφορά τους βοηθούς του Ολλανδού τεχνικού για να μπορέσει να πιάσει δουλειά.

Το γεγονός μάλιστα επιβεβαίωσαν τόσο ο ίδιος ο Σλοτ, που στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε χαρακτηριστικά πως: Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα είμαι προπονητής εκεί την επόμενη σεζόν», όσο και η ίδια η Φέγενορντ δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο X αναφέροντας: «Η εποχή του Άρνε Σλοτ πλησιάζει στο τέλος της. Ας απολαύσουμε τις τελευταίες στιγμές».

🚨🔴 Arne Slot formally signs his contract as new Liverpool head coach today, all documents are in place.

The official announcement will follow with #LFC desired timing.

Work permit still pending for some of his staff members and then it will be all sealed. pic.twitter.com/246v1kWIIG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024