Η λαμπερή γιορτή του κινηματογράφου έφτασε. Η καρδιά του Χόλιγουντ απόψε χτυπά στο «Dolby Theater» του Λος Άντζελες, όπου διεξάγεται η 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Κεντρικός οικοδεσπότης είναι -για τέταρτη φορά- ο Τζίμι Κίμελ, ενώ στη σκηνή αναμένεται να ανέβουν μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας του κινηματογράφου, για να δώσουν τα χρυσά αγαλματίδια στους μεγάλους νικητές.

Το ελληνικό ενδιαφέρον φέτος είναι πιο έντονο από ποτέ, αφού το «Poor Things», η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, είναι υποψήφια σε 11 κατηγορίες.

Επίσης, πέντε Όσκαρ διεκδικεί και ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν με τα «Παιδιά του Χειμώνα».

Συνολικά, θα απονεμηθούν 24 βασικά βραβεία, με τις περισσότερες υποψηφιότητες να συγκεντρώνει το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν σε 13 κατηγορίες, ενώ 10 έχουν «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε και 8 το εισπρακτικό φαινόμενο «Barbie».

Ο πρωταγωνιστής του «Οπενχάιμερ», που διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, πέρασε νωρίτερα από τη διαδικασία του κόκκινου χαλιού και τα φλας των φωτογράφων άστραψαν.

Με ένα βίντεο – αφιέρωμα στις ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ ξεκινά η 96η τελετή απονομής των βραβείων.

Τι καθιστά μια ομιλία για τα Όσκαρ υποδειγματική;

Αυτή είναι μια ερώτηση «εκατομμυρίων ευρώ» που αντιμετωπίζει κάθε νέα γενιά νικητών, οι οποίοι συχνά καλούνται να βρουν εντυπωσιακά λόγια για τα βραβεία Όσκαρ (που μεταδίδονται την σήμερα στο ABC) μετά από μια παρέλαση βραβείων.

Ο Μπραντ Πιτ, ο Ke Huy Quan και ο Ντάνιελ Καλούγια πέτυχαν την αποστολή τα τελευταία χρόνια, δίνοντας λόγους που έβρισκαν μια αξιαγάπητη ισορροπία μεταξύ χιούμορ και ειλικρίνειας, αλλά πάντα με μια δόση απροσδόκητου.

Πολλοί νικητές επιλέγουν ένα επίκαιρο μήνυμα, ενώ άλλοι καταφεύγουν στην απαρίθμηση μιας λίστας ονομάτων. Αλλά μετά από χρόνια παρακολούθησης αμέτρητων ομιλιών, ποιες ανήκουν σε μια δική τους κατηγορία;

Μόνο τέσσερις ηθοποιοί θα αποχωρήσουν από τα Όσκαρ της Κυριακής με ένα αγαλματίδιο, αλλά και οι 20 υποψήφιοι θα απολαύσουν ένα δώρο η αξία του οποίου είναι ένα εξαψήφιο νούμερο.

Για 22η συνεχή χρονιά, η εταιρεία μάρκετινγκ Distinctive Assets με έδρα το Λος Άντζελες διανέμει τις γεμάτες «καλούδια» τσάντες δώρων «Everybody Wins» στους άνδρες και τις γυναίκες που αναγνωρίζονται στις κορυφαίες κατηγορίες των Όσκαρ, μεταξύ των οποίων φέτος και ο Γιώργος Λάνθιμος.

Είναι γεμάτη με περισσότερα από 50 δώρα που κυμαίνονται από έναν κύβο Ρούμπικ αξίας 15 δολαρίων, έως μια πρόσκληση για σε ένα ελβετικό σαλέ αξίας 50.000 δολαρίων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αξία της περσινής τσάντας ήταν 123.000 δολάρια και, περιελάμβανε περισσότερα από 60 δώρα, από μία συσκευασία αξίας 16 δολαρίων με μπρέτσελ (κουλουράκια) με επικάλυψη σοκολάτας μέχρι διαμονή αξίας 40.000 δολαρίων σε πολυτελή έπαυλη στον Καναδά.

Ορισμένοι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τις τσάντες στα σπίτια τους, ενώ άλλοι παρέχουν τις πληροφορίες του ξενοδοχείου τους στην Distinctive Assets, ώστε αυτές να τους να περιμένουν να ταξιδέψουν μαζί τους μετά την τελετή.

Και μόνο τα ταχυδρομικά τέλη για ένα πακέτο αυτού του μεγέθους και βάρους μπορεί να κοστίσει έως και $850.

Την ώρα που οι αστέρες του Χόλιγουντ περπατούν στο κόκκινο χαλί και ετοιμάζονται για την τελετή απονομής των βραβείων, κοντά στο θέατρο του Λος Άντζελες πραγματοποιείται διαμαρτυρία για την Παλαιστίνη.

Κόσμος έχει συγκεντρωθεί, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και φωνάζει συνθήματα υποστήριξης προς τον παλαιστινιακό λαό.

