Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ερμηνεύει το τραγούδι «I’m Just Ken» από την Barbie στα Όσκαρ – με 65 Kens

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ερμήνευσε ζωντανά στη σκηνή των 96ων βραβείων Όσκαρ, που διεξάγονται αυτή την ώρα στο Λος Άντζελες, το τραγούδι «I’m Just Ken», την επιτυχία από την ταινία Barbie.

Υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, ο Γκόσλινγκ τραγούδησε το I’m Just Ken με πολύ κέφι, μαζί με άλλους 65 «Κεν», τον κιθαρίστα των Guns N’ Roses Slash και τον μουσικό Mark Ronson, σε ένα μουσικό στιγμιότυπο που παρακολουθήθηκε έντονα από τους διοργανωτές του σόου των Όσκαρ.

Οι αντιδράσεις στο Dolby Theatre ήταν πανηγυρικές, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να είναι μεταξύ εκείνων που χειροκρότησαν όρθιοι τον Γκόσλινγκ

Η πολυαναμενόμενη παράσταση ξεκίνησε με τον Γκόσλινγκ να κάνει καντάδα στη Μάργκοτ Ρόμπι, προτού ανέβει στη φωτεινή ροζ σκηνή για να τραγουδήσει και να χορέψει με τους συναδέλφους του Kens, μεταξύ των οποίων ήταν οι συμπρωταγωνιστές του Simu Liu, Kingsley Ben-Adir και Ncuti Gatwa.

Κέρδισε καρδιές, έχασε το Όσκαρ

Στη συνέχεια, ο 43χρονος ηθοποιός επέστρεψε στο πλήθος για να πάρει τη σκηνοθέτιδα της Barbie, Γκρέτα Γκέργουιγκ και τις συμπρωταγωνίστριες Ρόμπι και Αμέρικα Φερέρα να τραγουδήσουν μαζί του, ενώ σταμάτησε κοντά στην πρώην συμπρωταγωνίστριά του στο La La Land Έμα Στόουν για να τραγουδήσει τους στίχους.

Ωστόσο, ενώ ο Γκόσλινγκ κέρδισε τις καρδιές όσων βρέθηκαν στην αίθουσα, δεν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού, χάνοντας λίγο μετά την ερμηνεία του από την τραγουδίστρια Billie Eilish και τον αδελφό της Finneas, οι οποίοι κέρδισαν για το τραγούδι της Barbie What Was I Made For?

Ryan Gosling and the cast of «Barbie» perform «I’m Just Ken» at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

*Με πληροφορίες από: Guardian | Φωτογραφίες: Reuters