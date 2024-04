Στο κατώφλι της τρίτης ηλικίας ο σκύλος έχει ανάγκη περισσότερης φροντίδας και κατανόησης. Αλλάζει η ψυχολογία του και οι σωματικές του λειτουργίες αρχίζουν να εξασθενούν.

«Ένας σκύλος μικρού/μεσαίου μεγέθους θεωρείται ηλικιωμένος μετά την ηλικία των επτά ετών, ενώ ο μεγαλόσωμος, μετά την ηλικία των πέντε ετών. Το προσδόκιμο ζωής ποικίλει, αλλά, συνήθως, οι μικρόσωμες φυλές τείνουν να ζουν περισσότερα χρόνια», διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Στα γεράματά του, ο σκύλος μας προτιμά την ηρεμία και την ησυχία του

Οι κηδεμόνες, όπως λέει, θα πρέπει να γνωρίζουν τις αλλαγές που θα βιώσουν τα σκυλάκια τους καθώς μεγαλώνουν, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Αλλαγές συμπεριφοράς

Σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των ηλικιωμένων σκύλων μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές. Πάντα, όμως, πρέπει να εξετάζεται και να αποκλείεται η περίπτωση ασθένειας.

Ένας γεράκος σκύλος, όπως αναφέρει η κα Κυπριανίδη, μπορεί να εκδηλώσει ξαφνική επιθετικότητα προς ανθρώπους ή ζώα. Αντιδρά με γάβγισμα, γρύλισμα, ακόμη και με δάγκωμα. Συμπεριφορές, που κατά το παρελθόν δεν είχε παρουσιάσει.

«Ο φόβος είναι μια ακόμη από τις συμπεριφορές που μπορεί να αποκτήσει σε αυτή την ηλικία. Να φοβάται θορύβους, αγγίγματα, ή ακόμη και να εκδηλώσει άγχος αποχωρισμού. Κάποιες ενδείξεις ότι το σκυλάκι μας φοβάται, είναι το αδικαιολόγητο λαχάνιασμα, το να γλύφει τα χείλη του, το χασμουρητό, η προσπάθεια να φύγει. Να περπατάει με μικρά και γρήγορα βήματα προς τις ίδιες κατευθύνσεις, τα γουρλωμένα μάτια ή το τρέμουλο, περιγράφει η κα Κυπριανίδη.

Όπως αναφέρει, αρκετοί κηδεμόνες λένε ότι τα ηλικιωμένα σκυλάκια τους είναι σαν να έχουν κατάθλιψη. Έχουν μειωμένη όρεξη, απροθυμία να σηκωθούν από το κρεβατάκι τους. Δεν παίζουν μαζί τους, όπως παλαιότερα, και, γενικότερα, έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες που κάποτε αγαπούσαν.

Υγεία

Ένα ηλικιωμένο σκυλάκι, που δεν εκδηλώνει επιθυμία για άσκηση και άλλες δραστηριότητες, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, νιώθει ότι οι αντοχές του αρχίζουν να μειώνονται. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Ίσως να μην μπορεί να τρέξει, ούτε να περπατήσει, επειδή έχει αρθριτικά.

«Ο πόνος στις αρθρώσεις είναι ο κύριος λόγος που τα ηλικιωμένα σκυλάκια αποφεύγουν την άσκηση. Εννοείται ότι, εάν παρατηρήσουμε δυσκολίες στις κινήσεις τους, επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρο. Έτσι ώστε, να μη φτάσει σε προχωρημένη κατάσταση η ασθένεια και υποφέρουν», τονίζει η κα Κυπριανίδη.

Διατροφή

Πολύ σημαντική είναι, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, η σωστή και ισορροπημένη διατροφή του ηλικιωμένου σκύλου. Έτσι ώστε να διατηρηθεί το ιδανικό βάρος του και να μην επιβαρύνει την υγεία του με ακατάλληλες τροφές.

Διευκρινίζει ότι ένας σκύλος με αρθριτικά δυσκολεύεται να φάει όταν το μπολ του είναι στο πάτωμα. Οπότε, φροντίζουμε να το τοποθετούμε σε ψηλότερο σημείο.

Περιποίηση/φροντίδα

Σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, η οδοντική υγιεινή είναι επίσης πολύ σημαντική.

Συνήθως, οι μικρόσωμες φυλές χάνουν πιο εύκολα τα δόντια τους από ό,τι οι μεγαλόσωμες. Γι’ αυτό, φροντίζουμε να βουρτσίζουμε τα δόντια του σκύλου, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις φλεγμονές. Και να τα διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση.

«Την ίδια φροντίδα χρειάζονται και το δέρμα, το τρίχωμα, τα μάτια, αλλά και τα αυτιά του. Επίσης, χρειάζονται κόψιμο και τα νύχια του. Παράλληλα, το δέρμα του γίνεται πιο ευαίσθητο. Καλό είναι, ο καλλωπισμός του να γίνεται με υποαλλεργικά προϊόντα», αναφέρει η κα Κυπριανίδη.

Προσοχή στο σπίτι

Φροντίζουμε για την ασφάλεια του σκύλου μας μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, εάν γλιστράει στο πάτωμα, αυτό μπορεί να του προκαλέσει κάκωση στις αρθρώσεις. Εάν το σπίτι είναι μεζονέτα, το πιο πιθανό είναι να μη μπορεί να ανέβει τις σκάλες με ευκολία. Και να καταπονείται το μυοσκελετικό του.



Σε αυτή την περίπτωση, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, στο ισόγειο του σπιτιού δημιουργούμε τον δικό του χώρο, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να ανέβει τις σκάλες.

Όταν έρθει το τέλος

Τέλος η κα Κυπριανίδη αναφέρει: «Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ηλικιωμένο σκυλάκι χρειάζεται έναν χώρο που να νιώθει ασφάλεια και ηρεμία. Ένα ζεστό κρεβατάκι τον χειμώνα και ένα δροσερό χώρο το καλοκαίρι.

Και όταν έρθει το τέλος, να είμαστε δίπλα στο ηλικιωμένο σκυλάκι μας. Γιατί για αυτό ήμασταν όλος του ο κόσμος».

*Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει πιστοποιήσεις για θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτη της σχολής θετικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training και με διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».