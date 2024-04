Οι Χούθι της Υεμένης έβαλαν στο στόχαστρο δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά, το φορτηγό πλοίο Cyclades (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ) στην Ερυθρά Θάλασσα και το MSC Orion στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σάρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη.

⚡️JUST IN: The Yemeni Armed Forces announce 2 operations, the targeting of:

🔻2 American destroyers

🔻The “CYCLADES” ship in the Red Sea and the “MSC ORION” ship in the Indian Ocean, both belonging to israel.pic.twitter.com/mPkD5F8OD7

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) April 29, 2024