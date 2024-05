Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφηκε στην περιοχή της Νάπολης, στα Φλεγραία Πεδία (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κόσμος έχει βγει στον δρόμο).

Η μεγαλύτερη σημειώθηκε στις 20:10 (ώρα Ιταλίας· 21:10 ώρα Ελλάδας) κι ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών, με εστιακό βάθος τριών χιλιομέτρων.

— Giovanni JP Papach (@JPFeelgood) May 20, 2024

#Terremoto a Pozzuoli, avvertito anche molto a Napoli e nella zona nord di Napoli. Colleghi mi mandano video e audio inquietanti. Le scosse vanno avanti da mesi ma «tutto tace». Mi auguro che le autorità abbiano una coscienza, non solo di tipo neoliberista. pic.twitter.com/UtT6ZOPKKT

Ακολούθησε σειρά άλλων δονήσεων μικρότερου μεγέθους. Οπως έκαναν γνωστό οι αρχές πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή τα τελευταία σαράντα χρόνια.

🆘 #ProtezioneCivile: “Unità di crisi #terremoto #CampiFlegrei: al momento NON si segnalano feriti. Rilevate alcune lesioni a edifici e caduta calcinacci. IN CORSO allestimento aree accoglienza. Volontariato operativo. DPC in contatto con strutture operative e autorità sul… pic.twitter.com/jFGy7fJmfj

— Napoli Network (@napoli_network) May 20, 2024