Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ενός καταδρομικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία ανέφερε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους εναντίον του αμερικανικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Yorktown (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X) στον Κόλπο του Αντεν.

🇾🇪 BREAKING:

The Yemeni Armed Forces issued a statement announcing the targeting of:

🔻The American “MAERSK YORKTOWN” ship

🔻The American warship destroyer in the Gulf of Aden.

🔻The Israeli “MSC VERACRUZ” ship in the Indian Ocean.pic.twitter.com/N4CMIovoSt

