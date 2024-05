Μετεωρίτης έκανε τη νύχτα μέρα σε Ισπανία και Πορτογαλίας – Εντυπωσιακά πλάνα

Την τύχη να παρακολουθήσουν ένα συναρπαστικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό, που για ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε «μαγικός», είχαν όσοι βρέθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, ένας μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας, με το γεγονός να δημιουργεί πανέμορφες εικόνες.

Όταν το μετέωρο τυλίχθηκε στις φλόγες, πήρε ένα καταγάλανο χρώμα. Η πύρινη σφαίρα που σχηματίστηκε, αλλά και η μακριά ουρά του, απέκτησαν πολύ μεγάλο μέγεθος προτού επέλθει η διάλυση του σώματος.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ο μετεωρίτης ήταν κομμάτι ενός κομήτη που ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 161.000 km/h (100.000 mph). Πιθανολογείται ότι κάηκε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό σε υψόμετρο περίπου 60 χιλιομέτρων (38 μίλια).

HAARP may have the capability to bounce low-frequency waves off an asteroid, a meteor or a comet to look inside. This incident occurred in Portugal a couple of hours ago.#Meteor #HAARP #Portugal #GiganticMeteor #Spain #UFO #brightfireball #Pereira #CastroDaire #northernPortugal pic.twitter.com/K51i265Go2

— Christian Rosenkreutz (@fratercrc) May 19, 2024