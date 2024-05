Περιοδείες για την ακρίβεια οι αρχηγοί, στο «ταμείο» οι πολίτες – «Φωτιά» το πασχαλινό τραπέζι παρά τα μέτρα

Την Μεγάλη Πέμπτη επέλεξαν οι πολιτικοί αρχηγοί για να κάνουν την τελευταία πριν το Πάσχα περιοδεία τους, να ακούσουν προβλήματα και να ανταλλάξουν ευχές με «μυρωδιά» ευρωεκλογών.

Στο επίκεντρο, οι τιμές για το πασχαλινό τραπέζι, οι οποίες, βάσει στοιχείων, έχουν πάρει την ανιούσα, με τους Έλληνες να ψάχνουν από πού θα «κόψουν», αλλάζοντας μέχρι και τις διατροφικές τους συνήθειες, σε αρκετές περιπτώσεις.

Στην κεντρική αγορά στο Μαρούσι βρέθηκε, χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες της περιοχής, ενημερώθηκε για την πορεία της αγοράς και την εξέλιξη των τιμών και αντάλλαξε ευχές για την Ανάσταση.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να μπει και σε ένα εκκλησάκι για να ανάψει κερί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι.

Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη ήταν η… «talk of the town» των ημερών, υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, που δέχεται ομαδικά «πυρά» τόσο για το «email gate», όσο και για την μυστηριώδη διάρρηξη στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών στο υπουργείο της, που αποκάλυψε το in.

Στη Βαρβάκειο ο Κασσελάκης

Στη Βαρβάκειο Αγορά βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασελλάκης, όπου συζήτησε με επαγγελματίες και πελάτες.

«Η αξιοκρατία λείπει στη χώρα μας, η ατιμωρησία κυριαρχεί», τόνισε ο κ. Κασσελάκης κατά τις συνομιλίες του με τους πολίτες, ενώ άκουσε τους επαγγελματίες να σημειώνουν πως η Βαρβάκειος «πρέπει να αναδειχθεί, να γνωρίσει ο κόσμος την Αγορά, γιατί πολύς κόσμος την έχει ξεχάσει, π.χ. με το (πασχαλινό) ‘καλάθι’, που έστρεψε πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες».

«Καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή για τη μείωση του ΦΠΑ για το ρεύμα, για να μπει φρένο στην αισχροκέρδεια. Καταθέσαμε δέκα προτάσεις και η Νέα Δημοκρατία απλά θα απορρίψει ως συνήθως», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια;

Αυτή η πρόταση νόμου 11 άρθρων, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την Πρωτομαγιά, περιλαμβάνει μέτρα τα οποία χωρίζονται σε βραχείας, μέσης, και μακράς διάρκειας εφαρμογής, «έως ότου διασφαλιστεί το αναγκαίο αποτέλεσμα και επικρατήσει μια νέα κανονικότητα, στοιχισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Πρόκειται για μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων, όπως ΦΠΑ και ΕΦΚ, με την παράλληλη εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε εισαγωγές, παραγωγή και εμπορία τροφίμων και βιομηχανικών αγαθών από το «χωράφι» μέχρι και το «ράφι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη θέσπιση μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ από την αποθήκη χονδρικής έως το ράφι, για 6 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης κατά 6 επιπλέον μήνες, ανάλογα με την απόδοση του μέτρου στη μείωση των τιμών των αγαθών), για τα άλευρα και προϊόντα αυτών, δημητριακά και προϊόντα αυτών, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, έλαια, λαχανικά και, γενικά, είδη βρεφικής διατροφής και ειδών περιποίησης βρεφών.

Παράλληλα, προτείνει τη μείωση του υψηλού ΦΠΑ από το 24% σήμερα στο 21%, με έναρξη εφαρμογής από 1/1/2025. Την ίδια οδό προβλέπει να ακολουθήσει και ο μεσαίος, από το 13% στο 11%, όπως και ο υπερμειωμένος από το 6% στο 5%.

Ακόμη, η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης κόστους για αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και τη μείωση τιμών στη μηνιαία κάρτα για τα μέσα μεταφοράς.

Στην αγορά Καλλιθέας ο Ανδρουλάκης – «Ο Μητσοτάκης μάς έκανε πρωταθλητές της ακρίβειας»

Την αγορά της Καλλιθέας επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας για μία ακόμη φορά την ακρίβεια που επικρατεί, παρά τα όποια κυβερνητικά μέτρα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για υποτονική εικόνα, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες περνούν δύσκολα. Η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη».

Όπως σχολίασε δηκτικά, «ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να μας κάνει πρωταθλητές της ακρίβειας, αλλά κατά τα άλλα υποστηρίζει ότι έχει πετύχει η οικονομική του πολιτική. «Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την ευρωζώνη, αλλά να τα πηγαίνουμε καλά στην οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη λαϊκή της Κυψέλης ο Χαρίτσης

Στη λαϊκή αγορά της Κυψέλης ολοκληρώθηκαν την ίδια ημέρα οι περιοδείες του Αλέξη Χαρίτση, υποψηφίων και μελών της Νέας Αριστεράς στις αγορές της Αθήνας.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, που παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι η εικόνα που μετέφεραν καταναλωτές και επαγγελματίες τόσο στην Βαρβάκειο όσο και στον Πειραιά είναι ότι φέτος οι πολίτες θα πληρώσουν «το πιο ακριβό πασχαλινό τραπέζι εδώ και πολλά χρόνια».

«Έχει μειωθεί η καταναλωτική ζήτηση και αυτό έχει αντίκτυπο στη βιωσιμότητα της μικρής εμπορικής επιχείρησης. Ειδικά στον κλάδο των τροφίμων που ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο πολίτης δεν καταναλώνει, δεν ξοδεύει», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, ενώ μετέφερε τους φόβους που εκφράζουν οι μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες για λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις.

«Η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωσης των τιμών. Αυτό βρίσκουν τώρα μπροστά τους οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες», πρόσθεσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Μητσοτάκη ως «αποκλειστικά υπεύθυνη για την όξυνση της ακρίβειας που διαλύει το οικογενειακό εισόδημα».

«Φωτιά» το πασχαλινό τραπέζι

Την ίδια ώρα, μέχρι και τα 130 ευρώ μπορεί να αγγίξει το φετινό πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με την εκτίμηση κόστους του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Το Ινστιτούτο, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του, κατέγραψε με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με «key-informers» της αγοράς, τις τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και από τη Βαρβάκειο.

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές, που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα, θα αντιμετωπίσουν μια μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023.

Να σημειωθεί ότι, για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά κα στο «καλάθι του νοικοκυριού».