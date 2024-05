Σερ: Αποκαλύπτει γιατί προτιμά τους νεότερους άνδρες

Η 77χρονη τραγουδίστρια, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει σχέση με τον 38χρονο Αλεξάντερ Έντουαρντς, εμφανίστηκε στο «The Jennifer Hudson Show». Αρχικά, αναφέρθηκε στον Έλβις Πρίσλεϊ και τον λόγο που απέρριψε την πρότασή του για ραντεβού στο παρελθόν.

«Ήμουν νευρική και ήξερα τους ανθρώπους γύρω του και δεν ήταν ότι ήταν κακοί άνθρωποι, απλώς ήμουν κάπως νευρική για εκείνον, τη φήμη του κλπ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι πραγματικά ντροπαλή, όταν δεν δουλεύω και κάπως ντροπαλή με τους άνδρες. Και ο λόγος που βγαίνω έξω με νεαρούς άνδρες είναι επειδή άντρες της ηλικίας μου ή μεγαλύτεροι -οι πιο πολλοί είναι νεκροί- ήταν πάντα τρομοκρατημένοι και δεν με πλησίαζαν».

Όπως είπε στη συνέχεια, οι νεότεροι άνδρες τη φλερτάρουν πιο συχνά. «Οι νεότεροι άνδρες είναι πιο τολμηροί. Τους μεγάλωσαν γυναίκες σαν εμένα», είπε χιουμοριστικά η Σερ.

Cher: I date younger guys because men my age are ‘all dead’ https://t.co/pMQfeHexNK pic.twitter.com/pjpUd7O9M3

— Page Six (@PageSix) May 1, 2024